Отметили заслуги

Председатель АДГС Дархан Жазыкбай поздравил собравшихся с профессиональным праздником, подчеркнув стратегическую и общественную значимость государственной службы и деятельности госорганов.

– Осознавая высокую ответственность перед общест­вом, вы вносите особый вклад в настоящее и будущее Казахстана. Соблюдение принципов честности, «Закона и Порядка», справедливости и открытости, преданное служение интересам страны являются нашей общей обязанностью, – сказал глава агентства.

Он также напомнил: с 1 июля 2026 года вступает в силу новая Конституция, имеющая историческое значение, в преамбуле которой особо выделено значение человеческого капитала как одного из ключевых приоритетов государства. Госслужащие играют важную роль в продвижении и укреплении в обществе ценностей, закрепленных в обновленном Основном законе. В настоящее время по прямому поручению Президента ведется работа по модернизации госслужбы, цель которой – всестороннее совершенствование системы госуправления во благо общества и страны.

Мероприятие продолжилось словами верности и обязательств: казахстанцы, впервые поступившие на государственную службу, в торжественной обстановке принесли присягу на верность служению государству и народу. Этот акт является неотъемлемой частью процесса поступления на государственную службу и выражает принципы профессионализма и честности, которым должен следовать каждый госслужащий.

В рамках торжественного собрания также прошло награждение ветеранов государственной службы нагрудным знаком «Мемлекеттік қызмет ардагері». Также ряду служащих были вручены медали «Үздік мемлекеттік қызметші» и благодарственные письма.

Кроме того, были награждены победители конкурса «Лучший качественный услугодатель», организованного в целях поощрения государственных служащих, работающих в сфере оказания государственных услуг, а также повышения их статуса.

По данным агентства, в настоящее время в Казахстане насчитывается порядка 83 тыс. госслужащих. Примечательно, что средний возраст служащих – 40,5 года, а доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 33,2%. Что стало результатом действия сразу нескольких программ – Молодежного кадрового резерва, Регионального кадрового резерва, а также механизма, в рамках которого поступить на госслужбу в районах и селах могут лучшие выпускники вузов с высокой успеваемостью, самое важное – без конкурса.

Повышению привлекательности госслужбы для молодых специалистов и востребованных профессионалов способствовали переход на гибридную (карьерно-позиционную) модель, а также повышение прозрачности и доступности конкурсных процедур на занятие вакантных должностей в госсекторе.