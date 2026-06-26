Укрепляя кадровый потенциал

Так, в соответствии с принципом «не человек для государства, а государство для человека» вводятся следующие нововведения: эффективность работы государственных органов будет оцениваться населением; обращения граждан больше не будут возвращаться сразу при наличии ошибок или несоответствий – будет предоставлена возможность их исправить; предложения граждан будут учитываться при принятии решений.

Продолжится цифровизация кадровых процедур на госслужбе: сроки проведения конкурса сокращены до пяти-семи рабочих дней; отбор проходит полностью в цифровом формате; если долж­ность вакантна более трех месяцев, конкурс на нее будет объявляться автоматически.

Отдельное внимание уделено привлечению талантливых молодых людей на госслужбу. По информации Агентства по делам госслужбы, подготовка кадров начинается еще со школы; ежегодно будет выделяться 200 грантов по профильным специальностям; выпускники, обучившиеся на данных грантах, будут назначаться на государственную службу без конкурса.

Для талантливой молодежи соз­даются и другие возможности: выпускники вузов с высокими результатами (GPA 3.33 и выше) смогут поступать на государственную службу без конкурса; Президентский молодежный кадровый резерв укрепляется как социальный лифт для молодых специалистов; в регионах также сформированы молодежные кадровые резервы.

Для граждан, впервые поступаю­щих на государственную службу, будут назначаться наставники для профессиональной адаптации. В качестве наставников будут закреп­ляться государственные служащие со стажем работы не менее трех лет.

Предусмотрены возможности карьерного роста в зависимости от результатов работы, компетенций и профессиональных способнос­тей. В рамках одной должности размер заработной платы может увеличиваться, специалисты смогут получать зарплату на уровне руководителей. Результаты оценки деятельности госслужащих будут влиять на карьерное продвижение.