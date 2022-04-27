Гостем Нур-Султана стал известный французский пианист Давид Бисмут

Концерт Le Printemps Romantique («Романтическая весна») состоялся в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Францией и Казахстаном. С приветственным словом к собравшимся в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РК Дидье Канесc.

– 25 января 1992 года в ходе визита в Алматы министра иност­ранных дел Франции было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между Францией и Казахстаном. Дружба между нашими странами является ценным достоянием, которое мы должны беречь и развивать. Для Франции Казахстан – ведущий партнер в регионе. Наше сотрудничество охватывает экономику, культуру, здравоохранение, защиту окружающей среды, – говорил Дидье Канесc.

Столичные меломаны услышали одного из лучших интерпретаторов французской музыки – пианиста Давида Бисмута. Он исполнил сольно Прелюдию, фугу и вариацию си-минор Сезара Франка, а также совместно с Симфоническим оркестром столичной филармонии − Концерт для фортепиано с оркест­ром № 2 Камиля Сен-Санса. Теплый прием публики вызвали и другие сочинения вечера: сюита из музыки к драме Альфонса Доде «Арлезианка» Жоржа Бизе и «Кудаша думан» Еркегали Рахмадиева в исполнении симфонического оркестра. За дирижерским пультом были художественный руководитель Берик Батырхан и главный дирижер Ернар Нуртазин.

По мнению журнала Pianiste, Давид Бисмут − один из самых талантливых французских пианистов своего поколения, манера исполнения которого отличается глубиной, яркостью, архитектурной точностью и поэтической окраской. Казахстанские слушатели также высоко оценили музыкальную интерпретацию Давида Бисмута, наградив исполнителя долгими овациями.

Как подчеркнула атташе по вопросам культуры посольства Франции в Казахстане Лейла Бушра, культурное сотрудничество между нашими странами активно развивается. Так, перед казахстанской публикой уже выступали известные французские артисты Ришар Гальяно, Джойс Жонатан, Селимен Доде, Дидье Локвуд, квартет Volta, квартет Hermès и другие.

О высоком исполнительском уровне музыкантов, игравших в тот вечер на столичной сцене, говорил генеральный директор Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева Ерлан Дакенов.

– Концерт Le Printemps Romantique особенный, он объединил талантливых музыкантов Казахстана и Франции. Я рад, что программа вызвала большой интерес у публики. Она, несомненно, войдет в число главных музыкальных событий года нашего города. Уверен, что опыт сотрудничества симфонического оркестра с прекрасным пианистом Давидом Бисмутом станет важным в раскрытии новых смыслов произведений французских композиторов, – сказал Ерлан Дакенов.

Отметим, что французские и казахстанские музыканты уже выступали вместе в нескольких интересных и масштабных проектах. Так, в июне 2017 года симфонический оркестр столичной филармонии под управлением французского дирижера Филиппа Юи закрывал День Франции на ЭКСПО. В 2018-м был специально организован франко-казахстанский концерт «Париж – Астана: от Дебюсси до Жубановой». Также состоялись постановка оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха и гастроли симфонического оркестра во Франции.