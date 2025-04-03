Гостиницы с юго-западного побережья Алаколя отчитались о взрывном росте доходов

Туризм
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Венера Баталова
корреспондент

В 2024 году отели Алакольской курортной зоны (область Жетысу) оказали услуги по организации проживания на 5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По отношению к 2023-му номинальный рост составил 90%, реальный - 78%, приводит данные БНС АСПиР Р.

Настолько высокими доходы местных гостиниц не были никогда раньше даже в сопоставимых ценах. Правда, доступная история наблюдений охватывает не так много лет, в общей сложности пять.

На их протяжении действует новая классификация курортных территорий Казахстана, которая делит Алакольскую зону на две в зависимости от областной принадлежности.

До июня 2022 года применялось деление по принципу отнесения к Алматинской или Восточно-Казахстанской области, после – к Жетысуйской или Абайской. Перед этим же любое деление отсутствовало: Алакольская курортная зона была одна. Соответственно, суммарные значения, зафиксированные ранее 2020 года, нельзя сопоставить с более поздними по каждой из двух зон в отдельности. 

Что интересно, рост численности постояльцев в Алакольской курортной зоне со стороны области Жетысу идет намного медленнее в сравнении с ростом доходов. Так, за 2024-й местные гостиницы обслужили 115,1 тыс. постояльцев, превзойдя прошлогодний показатель «всего лишь» на 36%.

При этом рекордным наблюдаемое значение назвать сложно: в 2020 и 2021 годах было в два раза больше. Такие данные, если исходить из их корректности, могут говорить об изменении структуры спроса (в частности, о выборе в пользу более дорогостоящих вариантов размещения).

Взрывной рост объема оказанных услуг позволил Алакольской курортной зоне (область Жетысу) улучшить свои позиции в рейтинге курортных зон Казахстана по доходам (всего их 19). Если в 2023 году она занимала шестое место, то в 2024 – уже четвертое, обойдя, в частности, Балхашскую и Алакольскую курортные зоны, но уступив Мангистауской.

Впрочем, несмотря на такие успехи, доля Алакольской курортной зоны (область Жетысу) в общем объеме оказанных услуг остается незначительной – 3% (+1 п.п. г/г). Неизменным же лидером, занимающим 62% рынка, все так же является Алматинский горный кластер – 104,5 млрд тенге.

#доходы #Алаколь #гостиницы

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