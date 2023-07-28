Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане

Граждан Германии и Нидерландов обнаружили в грузовом поезде в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Посторонних в одном из вагонов грузового поезда на станции Шиели Кызылординской области обнаружили работники ТОО «Военизированная железнодорожная охрана». Они же сообщили об этом в линейное отделение полиции.

«В ходе проверки транспортные полицейские установили 24-летнего гражданина Нидерландов и 25-летнюю гражданку Германии, которые забрались в грузовой поезд из любопытства и решили прокатиться ради веселья. Иностранцы в конце июня прибыли в Казахстан в качестве туристов», – рассказали в ДП на транспорте.

За незаконный проезд в грузовых поездах нарушителям придется заплатить штраф по 5 МРП.