Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области

В области стартовала новая инициатива по усилению контроля за дорожным движением. Полиция начала активно применять автомобили без опознавательных знаков, оборудованные комплексами фотовидеофиксации «Оракул Инсайт».

«В последнее время участились случаи ДТП в области. Буквально недавно было совершено два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, погибли в том числе несовершеннолетние. Причины - несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, то есть грубое игнорирование ПДД. В связи с этим на автодорогах области внедрено скрытое патрулирование», - сказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.