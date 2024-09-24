Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области

Госуслуги
76
Венера Баталова
корреспондент

Полиция Костанайской области вводит скрытые патрули для повышения безопасности на дорогах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области стартовала новая инициатива по усилению контроля за дорожным движением. Полиция начала активно применять автомобили без опознавательных знаков, оборудованные комплексами фотовидеофиксации «Оракул Инсайт».

«В последнее время участились случаи ДТП в области. Буквально недавно было совершено два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом, погибли в том числе несовершеннолетние. Причины - несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, то есть грубое игнорирование ПДД. В связи с этим на автодорогах области внедрено скрытое патрулирование», - сказал первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

Цель нововведения — обеспечить безопасность на дорогах и снизить количество ДТП.

#полиция #водители #нарушители

Популярное

Все
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Династия Абиевых: история труда и успеха
Девять миллилитров надежды
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
На фоне затянувшегося ремонта детской облбольницы решили возвести госпиталь для детей
Ферросплавному заводу выписали штраф
Повысить престиж колледжей
За базар ответишь!
Изжить психологию временщиков
Ей все не эдак, все не так
Необходим эффективный и достойный ответ
Отделение госпитальной фармации открыто в Шымкенте
Казахстан принял участие в Саммите будущего ООН
Ожерелье из скотча и брошь из силикона
Как управлять ядерной энергией
Путь к энергетической независимости
Жизнь города в объективе ровесника
Женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали на Всемирной шахматной олимпиаде
Труба пока не готова
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Либо атом, либо веерные отключения
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Солнце – это тоже ядерный реактор
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы
Новое общественное пространство открыли в Астане
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
Большое путешествие на маленьких авто
В ФРГ арестован подозреваемый в нападении в Золингене
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Казахстанский десантник завоевал «золото» на ЧМ по гиревому спорту
Экипаж Starliner застрял на МКС до 2025 года
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день

Читайте также

Военнослужащие РК смогут приватизировать жилье за два месяца
Казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковс…
Более 14 тысяч таксистов приняли участие в пилотном проекте…
Утверждены нормы времени по переводу документов с русского …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]