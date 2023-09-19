Грузовая фура перевернулась на трассе в Жетісу

ДТП произошло на 400 км республиканской трассы Алматы - Оскемен с участием автомашины MAN F2000, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Polisia.kz .

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

За рулем грузовика находился 23-летний житель Усть-Каменагорска, который по предварительной версии не справился с управлением большегруза и допустил его опрокидывание.

Водитель погиб на месте происшествия.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.