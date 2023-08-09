Водитель грузовика на заметил, как совершил смертельный наезд на пешехода в Жетысу

Под колеса грузовика на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск попал 61-летний мужчина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Жетысуской области.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

ДТП произошло 8 августа близ Талдыкоргана.

Водитель грузовика MAN припарковался на обочине дороги. Сдавая назад, он не заметил пешехода, находившегося за авто. Потерпевший скончался от полученных травм при доставлении в больницу.

Расследованием занимаются полицейские Талдыкоргана.



По данным пресс-службы ДП, в текущем году на автодорогах региона зарегистрировано 85 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибли и 69 получили различные увечья.

