Грузы из Китая в Европу через Казахстан поступают в кратчайшие сроки – Касымбек
Инга Селезнева
Грузы из Китая в Европу через Казахстан поступают в наиболее сжатые сроки по сравнению с другими маршрутами. Об этом в ходе заседания Правительства заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, Казахстан, находясь в жесткой конкуренции за привлечение транзитных грузов, смог создать конкурентоспособный сухопутный маршрут.
"Уже сегодня в Европу грузы из Китая через Казахстан доставляются примерно за 12–15 дней, при этом доставка Южным морским путем занимает 45–60 дней, Северным – 33–35 дней, а по Транссибирской магистрали – 18–20 дней", – подчеркнул Касымбек.
Министр также отметил, что за последние 5 месяцев текущего года по направлению КНР – ЕС – КНР грузоперевозку осуществил 681 поезд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Объем транзитных контейнерных перевозок за пять месяцев 2017 года составил 119 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств – Прим. ред.), что в полтора раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца 2017 года мы планируем достичь показателя в 320 тысяч ДФЭ, а до 2020 года общий объем составит два миллиона контейнеров", – отчитался Касымбек.
По информации МИР РК, объем транзитных перевозок за 5 месяцев 2017 года составил 1,07 миллиона тонн, что в два раза больше , чем в прошлому году.