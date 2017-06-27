Экономика
Грузы из Китая в Европу через Казахстан поступают в кратчайшие сроки – Касымбек
Инга Селезнева
Грузы из Китая в Европу через Казахстан поступают в наиболее сжатые сроки по сравнению с другими маршрутами. Об этом в ходе заседания Правительства заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, Казахстан, находясь в жесткой конкуренции за привлечение транзитных грузов, смог создать конкурентоспособный сухопутный маршрут. 

"Уже сегодня в Европу грузы из Китая через Казахстан доставляются примерно за 12–15 дней, при этом доставка Южным морским путем занимает 45–60 дней,  Северным  – 33–35 дней, а по Транссибирской магистрали – 18–20 дней", – подчеркнул Касымбек. 

Министр также отметил, что за последние 5 месяцев текущего года по направлению КНР – ЕС – КНР грузоперевозку осуществил 681 поезд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

"Объем транзитных контейнерных перевозок за пять месяцев 2017 года составил 119 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств – Прим. ред.), что в полтора раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца 2017 года мы планируем достичь показателя в 320 тысяч ДФЭ, а до 2020 года общий объем составит два миллиона контейнеров", – отчитался Касымбек.

По информации МИР РК, объем транзитных перевозок за 5 месяцев 2017 года составил 1,07 миллиона тонн, что в два раза больше , чем в прошлому году. 

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