Гуманитарную помощь отправили из Казахстана в Кыргызстан

2000 тонн дизельного топлива направили в соседнюю страну для оказания поддержки по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Кыргызстану, по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека, из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива.

28 февраля 2024 года первая партия дизельного топлива в количестве 1 000 тонн отгружена из филиала «Заря» РГП «Резерв».

В ведомстве добавили, что гуманитарный груз передадут представителям министерства энергетики Кыргызстана.

Напомним, что в начале февраля на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Город несколько дней провел без воды и тепла. Есть пострадавшие.