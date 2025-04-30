Хищения на 250 млн тенге выявили в футбольном клубе «Актобе»

Коррупция,Спорт
91
Венера Баталова
корреспондент

Прокуратурой Актюбинской области проведена проверка в футбольном клубе «Актобе», в ходе которой были выявлены финансовые нарушения на 250 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.

Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации клуба.

По итогам проверки прокуратурой области начаты три досудебных расследования по п.2) ч.4 ст.189 (растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), п.1) ч.4 ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) и п.2) ч.4 ст.190 УК (мошенничество).

Уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.

Ход следствия на контроле прокурора области.

#Актюбинская область #хищения #футбольный клуб

Популярное

Все
Выставка автозапчастей и аксессуаров прошла в Астане
Книголюбы, объединяйтесь!
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Ветер, ветер! Ты могуч...
Посевы свеклы сократятся
Рассыпающаяся древность или новодел?
Важно знать эти славные страницы
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Нерушимая связь поколений
Найдут покой в родной земле
Корабли пустыни и нефть
Фундамент из... ружей
Региональная наука нуждается в мерах поддержки
Под одним шаныраком
Вспомнили подвиг земляка
«Глаз сердца» увидел мир
Из «красной» зоны – в «желтую»
В городе появились нелегальные детсады
Сапаргали Бегалин глазами школьников
Перерабатывай или утонешь!
Начато возведение крупного металлургического завода
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Загадочная кукла с казахской душой: как артисты «Астана Опера» очаровали Санкт-Петербург
Есть о чем и есть кому снимать
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана
МВД внедряет на дорогах метод сужения
В Приаралье начался сев риса
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Таеквондистка завоевала «золото» на клубном чемпионате Азии
Милад Карими завоевал второе «золото» на этапе Кубка мира в…
«Жетісу» впервые в своей истории выиграла Лигу Чемпионов Аз…
Футбол без границ: школьники из Алматы и Бишкека сыграли на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]