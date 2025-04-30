Прокуратурой Актюбинской области проведена проверка в футбольном клубе «Актобе», в ходе которой были выявлены финансовые нарушения на 250 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.

Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации клуба.

По итогам проверки прокуратурой области начаты три досудебных расследования по п.2) ч.4 ст.189 (растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), п.1) ч.4 ст.361 (злоупотребление должностными полномочиями) и п.2) ч.4 ст.190 УК (мошенничество).

Уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.

Ход следствия на контроле прокурора области.