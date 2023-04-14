Холодными будут выходные в Казахстане

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Территория Казахстана окажется под властью активного влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова. Столкновение холода и тепла уже привело к активизации фронтальных разделов, в связи с этим ожидаются неустойчивая погода, пройдут осадки, временами сильные осадки: на западе в виде дождя, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман. Поэтому завтрашнее утро встретит жителей северных регионов страны снежной и ветреной погодой.

В южных регионах также ожидаются спад жары и сильные дожди с грозами и градом. По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны с порывами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской, с 16 апреля в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля в Туркестанской областях ночью ожидаются заморозки.