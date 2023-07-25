Хотели устроить разборки на парковке: 42 человека, в том числе 11 несовершеннолетних, задержаны в Караганде

Полиция города Караганды предотвратила групповую разборку между молодежью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

«В Караганде сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли хулиганские действия группы молодых людей, пытавшихся выяснить отношения на одной из парковок. В полицию доставлено 42 человека, из них 11 несовершеннолетних», – отметили в полиции.

Стражи порядка изъяли у задержанных складной нож, предмет, похожий на пистолет, кастет и 7 автомобилей, которые транспортированы на автостоянку управления полиции.

Ведется расследование по уголовной статье «Хулиганство».

Видео и фото с места происшествия ранее было опубликовано в Instagram-аккаунте Денис Денски.