И деревья сохранить, и переработку нарастить

Два года назад Президент поставил задачу сформировать прочный промышленный каркас с упором на обрабатывающий сектор. Лес­ная наука готова предложить передовые решения для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в сегмент лесопереработки и деревообработки, причем без ущерба окружающей среде. Об этом – в интервью с директором Алтайского филиала КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А. Букейхана доктором сельскохозяйственных наук Андреем Калачевым.

Ресурс для экономики

– Андрей Александрович, есть известный термин holznot – с немецкого буквально «нехватка дров». Его любят использовать, когда говорят об истощении ресурсов. Восточному Казахстану грозит лесной хольцнот?

– Юго-западная часть Алтае-Саянской горной страны, или Рудный Алтай, – территория с уникальными природно-климатическими условиями. Здесь имеются запасы руды, других природных ресурсов. И одно­временно тут располагаются плодородные земли. Можно развивать как промышленность, так и аграрный сектор.

На сегодня разведка месторож­дений продолжается,­ у горнорудной отрасли есть перспектива на десятилетия, возможно, столетие. Но все понимают, что полезные ископаемые – конечный ресурс, запасы когда-нибудь иссякнут. Перед регионом стоит задача диверсификация экономики, одним из направлений которой яв­ляется упор на лесное хозяйство и древесину как бесконечно возоб­новляемый продукт.

– На днях аким области Ермек Кошербаев назвал агросектор одним из векторов такой диверсификации. Вы согласны?

– Весь мир постепенно переходит на «зеленую» экономику. Ее и называют «зеленой», потому что в основе лежат возобновляемые ресурсы – лес, земля, энергия солнца, ветра, воды и так далее. И лес в этом списке стоит на первом месте в силу своего огромного потенциала. При разумном использовании он может обеспечивать длительное устойчивое развитие многих предприятий.

Пихтовая зона нашего региона, если не считать особо охраняемые природные территории, включает семь государственных учреждений лесного хозяйства общей площадью более 1,3 миллиона гектаров. Если говорить о породах, то здесь произрастают пихта, ель, сосна, лиственница, кедр, береза, осина, черемуха и другие. Они формируют насаж­дения, характерные для горно-таежной зоны.

Около 40 процентов в лесном фонде приходится на пихту сибирскую, примерно по 20 процентов – на березу и осину, 15 процентов – это кустарники. Общий запас древесины по хвойным породам – больше 60 миллионов кубометров, по лиственным – свыше 35 миллионов.

– Так, может, при таких ресурсах необходимо вернуть масштаб лесозаготовок, существовавший, например, 40–50 лет назад? Предприниматели давно ставят так вопрос.

– История лесопромышленного освоения хвойных лесов Алтая насчитывает более двух столетий. Наиболее интенсивно оно велось во второй половине прошлого столетия, когда расчетная лесосека превышала один миллион кубов. Доля лес­ной промышленности в валовом региональном продукте Восточного Казахстана составляла 4,7 процента. Спелого леса было достаточно, причем в доступной близости. Регион обеспечивал продукцией лесопереработки себя плюс поставлял ее в другие области.

Однако на протяжении пос­ледних тридцати лет объемы стали постоянно снижаться. В последние годы рубится примерно шесть процентов от расчетной лесосеки, а вклад в валовой региональный продукт упал до 0,1 процента. Есть ряд важных моментов, которые многое объясняют. Во-первых, тот состав лесного фонда, который мы имеем сегодня, – это как раз результат лесных пожаров и длительной эксплуатации хвойных лесов. Березняки, осинники и кустарники в основном возник­ли там, где ранее произрастала пихта. Они представляют собой вторичные леса, и их господство во временном промежутке может составлять от 70 до 200 лет и более.

Лес имеет способность восстанавливаться, но если не принимать меры содействия, то территории сгоревших или вырубленных пихтачей зарастают примерно на 10–30 процентов кустарниками, на 50–70 процентах площади происходит смена пород, то есть возникают лиственные насаждения. И лишь на 20 процентах территории вновь поднимается пихтач. Процесс смены пород очень длительный.

Во-вторых, основной деятельностью большинства лесопользователей является заготовка хвойной древесины, на которую есть спрос и держатся цены. Все удобные, близко расположенные деляны давно освоены. А те участки, где можно вести рубки главного пользования, находятся в труднодоступной горной местности.

Предприниматели должны вкладываться в дороги, современную технику. Кроме того, в соответствии с законодательством на части территории, где велись рубки, необходимо провести искусственные посадки, причем в двукратном размере. Провел заготовки на одном гектаре – посади два.

По правилам на каждом гектаре требуется посадить от 2,5 тысячи до 4 тысяч саженцев. Сразу возникает вопрос затрат. С позиции экологии, лесоводства это хорошо, но экономика страдает. В итоге мы имеем то, что имеем, отрасль стагнирует.

Я не устаю повторять, что общемировой тренд заключается в том, что естественные леса все меньше оценивают с точки зрения промышленного потенциала и все большая роль отводится зеленым насаждениям в процессе сохранения окружаю­щей среды.

Передовая технология

– Андрей Александрович, есть статданные, что рынок продукции из древесины в нашей стране составляет от 500 до 700 миллионов долларов, и при этом доля отечественной продукции составляет четыре процента, остальное – импорт. Неужели нет способа изменить ситуацию?

– Это комплексная проблема. С одной стороны, в области имеются огромные запасы спелых и перестойных насаждений, можно ежегодно использовать 719 тысяч кубов березы и осины. Вести глубокую переработку. С другой стороны, перерабатывающих мощностей и современных технологий остро не хватает. Две трети годового объема всей деревообработки приходится всего на два предприятия – производство фанеры в районе Алтай и завод по выпуску ориентированно-стружечной плиты (OSB) в Усть-Каменогорске.

Оставлю без комментария тему, почему бизнес слабо осваивает данную нишу, – пусть рассуждают эксперты по экономике. Что касается науки, могу сказать: еще десять лет назад представители европейских консалтинговых компаний – финская «ПеуериРус» и немецкие Giz и Unique – планировали разработать для Восточного Казахстана мастер-план по развитию лесной промышленности. В нем в том числе уделялось внимание инвестициям в частное лесоразведение.

В основе лежала модель высокопродуктивных березовых плантаций на Рудном Алтае. Они основаны на исследованиях сотрудников нашего Алтайского филиала, проводимых в естественных березняках Черемшанского, Малоубинского, Зыряновского и Верхубинского лесоучреждений. Результаты показали огромный потенциал участков: на каждом гектаре средняя густота – примерно 800 деревьев, запас – почти 500 кубометров. Это березы высотой до 30 метров с бессучковой зоной ствола 20–25 метров! И это в естественных условиях при возрасте 60–70 лет.

Но этот период можно значительно сократить, развивая в таких лесорастительных условиях плантационное лесовыращивание, другими словами – лесные плантации. При соблюдении всех хозяйственных мероприятий можно значительно сократить сроки получения сырья. Посади один гектар – и через 20–30 лет получишь 250–400 кубометров отличной березовой древесины. Сравните: в среднем по региону лесопользователи в естественных насаждениях на одном гектаре рубят 110 кубов деревьев, которым по 70–80 лет и больше. Ждать десять лет или семьдесят – есть разница?

– Где такой опыт используют?

– На сегодня лидер по лесным плантациям – Латинская Америка. Там много солнца, достаточная влажность, есть земельные ресурсы. В Италии под плантации тополей отведены пашни, на каждом гектаре получают 60–70 кубометров ежегодного прироста. Это направление считается высокорентабельным в сельском хозяйстве.

В Германии две трети новых лесов – промышленные плантации из тополей, ивы и других пород. Деревья убирают примерно через 10 лет для получения лесоматериала или топливной биомассы. В целом практика зарубежных стран показала, что пять процентов территорий, занятых плантациями, сохраняют 100 процентов естест­венного леса. То есть, создав плантации на пяти процентах площади гослесфонда, можно значительно повысить роль лес­ного хозяйства в экономике за счет лиственной древесины. В выигрыше экономика региона и всей страны, при этом значительно сокращается пресс на естественные насаждения.

Правда, плантационные леса требуют соблюдения комплекса агротехнических мероприя­тий – ухода, обрезки сучьев, прореживания, подкормки и так далее. Рубка накопленных запасов спелой и перестойной лиственной древесины, запасы которой с каждым десятилетием будут нарастать, с одновременным соз­данием лесных плантаций позволяют уже через 30 лет выйти на постоянное лесопользование и обеспечить непрерывное, планомерное развитие лесоперерабатывающей отрасли на многие десятилетия вперед.

Плюс экология

– Создание лесных плантаций – это, по сути, бизнес-проекты. Должно ли государство поддерживать начинание?

– Перед миром стоит задача достичь углеродной нейтраль­ности. Наша страна в соответствии с Киотским протоколом обязалась к 2030 году снизить выбросы углекислого газа на 15 процентов по сравнению с 1991-м. Это сложная задача с учетом того, что исторически в основе казах­станского тепло­энергетического комплекса лежит угольная генерация. И здесь как раз в помощь лесные плантации.

По подсчетам специалистов, в четырех кубометрах древесины содержится полтонны углерода. Каждый гектар насаждений ежегодно способен поглощать 15–30 тонн углекислого газа. Поэтому в мире активно развивается такое направление, как создание карбоновых лесных ферм. Цены, к слову, высокие: в Евросоюзе квоты на углекислый газ торгуются на уровне 30 евро за тонну. То есть каждый гектар плантаций может приносить 450–900 евро в год.

В регионе очень много земель, подходящих для плантационных лесов и одновременно карбоновых ферм. При современных агротехнологиях их можно создавать даже на почвах с низким бонитетом. Идея перс­пективная, передовая, но она, безусловно, требует поддержки со стороны государства в финансовом, научном и техническом сопровождении.

Технологии плантационного выращивания быстрорастущих пород – березы, тополя, лиственницы, сосны, ели – разработаны нашим Алтайским филиалом. Они основаны на результатах многолетних научных исследований. Их можно брать в основу проектов по частному лесоразведению и браться за дело.