I Международный театральный фестиваль «Spielbergata» прошел в Алматы

Театр, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Гостям показали спектакли об истории и культуре немецкого этноса, поставленные на немецком языке

Фото предоставлено организаторами мероприятия

I Международный театральный фестиваль на немецком языке «Spielbergata» прошел в Государственном академическом немецком драматическом театре в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Отметим, что фестиваль посвящен 35-летию немецкого движения в Казахстане, а также Году Бельгера в Казахстане, и призван поддержать интерес молодежи к театральной деятельности, к немецкой драматургии и произведениям на немецком языке, продемонстрировать имеющиеся постановки, а также обучить участников новому.

Гостям показали спектакли об истории и культуре немецкого этноса, поставленные на немецком языке любительскими театральными коллективами из различных городов Казахстана, Узбекистана и Польши. Отдельным украшением стали этюды по мотивам шванков на диалектах - одного из традиционных жанров немецкой культуры.

Местом проведения проекта стал Немецкий театр в Алматы, который по-прежнему остается профессиональным театром, стремящимся быть высокохудожественным и современным, своеобразным островком европейской культуры в Центральной Азии. При этом в театральном сообществе Казахстана Немецкий театр имеет титул экспериментального, новаторского, «стирающего границы».

Нельзя не отметить, конечно же, большую команду профессионалов, которые были увлечены одним делом, и, как результат - уже началось планирование последующих фестивалей в более широком масштабе, возможно с расширением географии. В рамках фестиваля были проведены мастер-классы на театральную тематику для актёров, с целью повышения профессиональных компетенций, а также тренинги, игры на импровизацию.

Почетным гостем мероприятия стала депутат Бундестага и уполномоченный федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Натали Павлик. Основными событиями фестиваля стали премьеры театральных спектаклей, результаты актерских мастерских и награждение лучших участников.

По итогам жюри были объявлены победители в различных номинациях. Лучшим спектаклем первого международного театрального фестиваля на немецком языке 2024 года стал спектакль театральной студии «Theater Zodiak» (г. Кокшетау).

Гости и участники были единодушны во мнении, что фестиваль способствовал формированию партнерских отношений и, главное, переходу к созданию единого театрального пространства для коллективов. Это, в свою очередь, позволяет оказать существенную поддержку талантливой молодежи для реализации совместной творческой деятельности и расширения художественных горизонтов. Предполагается, что создание совместных творческих проектов, несомненно, привлечет внимание к современному театральному искусству.

Фестиваль прошел при финансовой поддержке Министерства внутренних дел и комплексного развития Федеративной Республики Германия в рамках Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане.

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