Их разлучила война Статьи 866

Более сорока лет прожила в Актобе добрая, великодушная мать и бабушка, ныне уже покойная Турсын, многие годы проработавшая в сфере медицины на руководящих должностях. Врач по призванию и по велению сердца, но многие ее знакомые и пациенты так и не узнали, что она всегда таила в себе боль невосполнимой утраты, так и не увидев никогда своего отца.



Толеш Танатов осиротел в 14 лет, один вывел братьев и сестер в люди. Пас лошадей красноармейцев, доил кобылиц, носил домой кумыс, спасая родных от голода. Со временем влился в ряды Красной армии, учился. Позже, обнаружив в нем организаторские способности, назначили начальником морского порта на Арале. Завел семью. Как мог, помогал родственникам и землякам. Вместе со своей половинкой превратил свой дом в школу-интернат, растили, воспитывали сирот. А двоих своих сыновей, Сабита и Маркса, потеряли – еще в младенчестве они умерли от кори. Должно быть, поэтому Толеш Танатов перед отправкой на фронт просил супругу назвать ребенка, которого она носила, Турсын, что значит "пусть будет, чтобы был и жил".



Когда пришла война, Толеш Танатов работал председателем Аральского городского исполнительного комитета. Уже в первые месяцы вой­ны по почте приходили похоронки, и надо было идти к людям, ведь у погибших на фронте здесь оставались отцы и матери, дети. Как же их не успокаивать, не делить с ними постигшее общее горе! Надо было подавать руку помощи. И он помогал, как мог...



Толеш казнил себя за то, что другие уходят на фронт, а он остается в тылу, это его угнетало. Но вскоре он решился и обратился с заявлением к секретарю горкома партии. Тот напомнил о беременности жены, приводил другие доводы, возражал. Однако никакие уговоры не действовали – он стоял на своем, был настойчив и ушел на войну добровольцем. На фронте стал командиром в пехоте.



В затишье между боями ни на миг не забывал любимую Бибизаду и свою еще не родившуюся дочку Турсын, слал письма с фотокарточками. Кто б видел, как Бибизада радовалась, получая эти письма! Перечитывала по нескольку раз, показывала фотографии родственникам, соседям. Так проходили дни за днями, месяцы, годы...



Положение осенью 1942 года было тревожным. Враг подходил к Сталинграду. С трудом прорывая нашу оборону, лавиной двигались вражеские полчища. Наши вой­ска отступали, оказывая упорное сопротивление. Фашисты рвались к Сталинграду. Борьба шла за каждый город, деревню, квартал, улицу и клочок земли. И только благодаря героической стойкости и отваге советских воинов враг был не только остановлен и отброшен, а вынужден был с позором отступать.



В начале 1943 года Бибизада получила тревожную весть – Толеш Танатов пропал без вести. И даже тогда она не переставала верить в его возвращение. Выходила порой ранним утром с дочкой на дорогу и до самого заката долго, до боли в глазах, тоскливо смотрела вдаль.

Тяжело ей было. Одно спасало, что с нею рядом была его дочь – Турсын. Вся в отца: лицом, статью, со временем и походка, движения, характер – все напоминало Толеша. Люди, знавшие его, диву давались: ну надо же, дочурка – вылитый Толеш!



Однажды в конце сороковых годов к ним явился инвалид, потерявший ногу на фронте. Он специально приехал из Кызыл-Орды, чтобы найти жену и дочку Толеша Танатова. Незнакомец попивал чай и вспоминал дни Сталинградской битвы на берегу величавой Волги. "Это был чудо-человек, – говорил гость, – кусок хлеба делил с друзьями, подчиненными, в атаку поднимался первым, не прятался, как бывало с некоторыми командирами, за спинами своих товарищей. Гордый был, прямо вам скажу. Удивлялся я его храбрости, отваге, порядочности и удивительной человеческой доброте. Он часто вспоминал дочку и жену, тосковал по родному Аралу. Как ему хотелось увидеть дочурку Турсын! Он наказал мне: если, мол, не вернусь с фронта, то пусть жена выходит замуж за достойного человека, а дочурку пусть отдаст на воспитание моему брату".



Гость ушел, ничего не сказав о том, жив Толеш или нет, но Бибизада не теряла надежду. От зари до зари ждала, скучала, тосковала. Ни на секунду не угасал огонек ее надежды, который она постоянно поддерживала своим безграничным терпением и большой любовью.



Вскоре и Турсын начала думать об отце, которого никогда не видела. Ей представлялось, что вот сейчас откроется дверь – и покажется он, ее отец, который безумно любит ее. Наступила пора учебы. Девочка с отличием окончила школу, поступила в Актюбинский медицинский институт, который завершила так же успешно, и стала работать врачом. Вышла замуж за студента этого же института Капу Кудайбергенова.



Молодожены уехали в Аральск, где родилась и выросла Турсын. Через какое-то время их пригласили в Актюбинск. Супруг ее защитил диссертации – сначала кандидатскую, затем докторскую. Капа Кудайбергенов – один из известнейших в республике ученых, доктор медицинских наук, профессор, к сожалению, рано ушедший из жизни. Судьба его похожа на судьбу Турсын: его отец тоже не вернулся с фронта. И хотя никаких известий от него не поступало, надежда на встречу с ним никогда его не покидала.



Турсын и Капа Кудайбергеновы стали родителями прекрасных детей – Талгата, Марата и Гульсум. Новое поколение Кудайбергеновых пошло по стопам своих родителей. Старший Талгат – видный и авторитетный в республике ученый, доктор медицинских наук, директор РГП "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии". Марат признан жителями Мангистауской области как ученый, высококвалифицированный специалист-уролог, директор частной медклиники. Сейчас он со своей семьей проживает в Актау. Гульсум – врач, живет и трудится в Актобе.



А Бибизада до последних дней ждала, писала в Москву, во все концы огромной страны. Верила и ждала Бибизада своего Толеша, но не дождалась.



Турсын после смерти матери дала себе клятву – во что бы то ни стало найти отца или место его захоронения. В то время муж младшей сестры Бибизады Бибигуль работал в военном комиссариате. Благодаря его помощи, спустя десятилетия, дошла весть. Бибигуль написала Турсын: "Могилу отца ищи у поселка Вознесеновка, в Калмыкии".



Дочь слала письмо за письмом в Калмыкию, наконец, получила письмо за подписью главы администрации села Вознесеновка. Там было указано, что на мемориальной плите, где выбиты имена павших воинов, есть фамилия Толеша Танатова, и что ее приглашают на торжество по случаю Дня Победы. Турсын выехала вместе с сыном Маратом.



Главу администрации Вознесеновки они застали дома за обедом. "Он, узнав о том, кто мы и откуда, – вспоминала Турсын, – искренне обрадовался, стал оправдываться, долго извинялся, что не сумел встретить нас достойно. Тут же вышли из дома, поехали на машине в администрацию. Побывали в местной школе, зашли в музей. Здесь нам рассказали, что 32 бойца Красной армии героически сражались под Вознесеновкой с немецко-фашистскими захватчиками. С чувством высочайшей признательности было сказано, что одним из них был Толеш Танатов". Здесь по истечении 33 лет был поставлен общий для всех памятный обелиск с выбитой на нем надписью: "В Великой Отечественной войне павшим в боях за Родину". В музее выставлены экспонаты: ложки, лопаты, гильзы от пуль, фотографии.



Встретились с жителем села А. Емельяновым, который видел сражение под Вознесеновкой своими глазами, тогда ему было около 14 лет. Бой шел в самой деревне. Враг численно и по вооружению намного превосходил. Тут сложили головы 29 красноармейцев, а в нескольких километрах от деревни нашли тела еще троих. Один из них был азиат, вначале его приняли за калмыка.



Одна женщина из этого поселка нашла погибших бойцов и вместе с местными ребятишками предала их тела земле. В течение тридцати лет эта благочестивая женщина постоянно ухаживала за могилами. Лишь только в 1975 году, накануне 30-летия Победы, останки воинов было решено перенести в центр поселка. Женщина показала место захоронения бойцов. Позднее было установлено имя одного из них – Толеша Танатова. На месте, где были могилы, посадили карагач. Ныне дерево, высоко-высоко взметнувшись в небо, шумит густой зеленой листвой, и многие птицы находят на его ветвях покой и пристанище, высиживая без опаски своих птенцов. И так повторяется каждый год.



А та женщина, которая ухаживала за могилами погибших солдат, уже умерла, и, к большому сожалению, никто не сохранил в памяти ее имя. Низкий поклон простой, великодушной русской женщине от казахстанцев.



После этих рассказов сельчан, убедившись, что одним из геройски погибших воинов был ее отец, Турсын с сыном по традиции высыпали у обелиска горсть земли с Арала – далекой родины солдата Толеша Танатова, возложили венок. Памяти отца посвятили суры из Корана, прочитали намаз. Потом Турсын с сыном пошли на место, где поначалу отец был предан земле. Там стоял высокий карагач. Турсын обняла его шершавый ствол, приложив голову к нему, молча гладила его, бессловесного свидетеля их неизбывной печали. С волнением они простились с местом захоронения. Турсын вместе с сыном Маратом пешком прошлась по тем местам, где когда-то воевал их отец. Шли очень долго по бескрайней безмолвной калмыцкой степи и только под вечер с трудом добрались до ближайшего железнодорожного пункта. Во- время подоспевший пассажирский поезд со стремительной скоростью понес их на юго-восток, на родину, в Казахстан.



Вот так, выясняя правду и кривду текста похоронки: "Толеш Танатов пропал без вести", куда только не писали, к кому только не обращались – лишь по истечении 61 года дошли до истины. Честь без вести пропавшего, а потому нигде и никак не упоминавшегося отца восстановили, вернули славу защитника Отечества, павшего на поле брани лицом к лицу с врагом, как и подобает воину.



Таким образом, Турсын Толешкызы осуществила давнюю, вынесенную из раннего детства мамину и свою мечту найти отца и исполнила свой дочерний долг. А мне думается, что опубликованные под рубрикой "Пропавшие без вести" сведения о безвестных бойцах по принципу "лучше поздно, чем никогда" будут опровергнуты, и восторжествует правда о незаслуженно забытых солдатах Великой Отечественной войны, ценой своей жизни добывших Победу. Нисколько в том не сомневаюсь.



Максат РСАЛИН, лауреат премии Союза журналистов Казахстана и литературной премии им. Габита Мусрепова