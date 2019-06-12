Икра стоит свеч

– ТОО «Qazaqstan Trans Service» намерено построить цех по глубокой переработке мясных и молочных продуктов проектной мощностью 1 100 тонн в год и стоимостью 162,1 миллиона тенге, – рассказал заместитель акима области Марат Игалиев. – Второй проект касается создания цементного завода производительностью 1 600 тонн клинкера в сутки. На период строительно-монтажных работ на объекте планируется создать более 400 рабочих мест, а позже – 285 постоянных.
Третьим проектом, по словам заместителя акима, станет строительство и эксплуатация газонаполнительной станции для подготовки сжиженного углеводородного газа ТОО «North Gas» проектной мощностью 3 600 тонн в год, возведение которого обойдется в 274,2 млн тенге.
Четвертый проект – установка замкнутого водоснабжения. Это ферма производительностью 5 тыс. кг осетровой икры в год. Его реализация позволит увеличить экспорт: 90% продукции планируется поставлять во Францию, Германию, Австрию, Россию и Китай.
По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербола Жаксылыкова, цех по глубокой переработке мясных и молочных продуктов заработает в Аршалынском районе. Три других проекта будут реализованы в Целиноградском районе.
Кроме того, в этом же районе реализуется еще один интересный проект – по созданию форелеводческого хозяйства.