Икра стоит свеч

– ТОО «Qazaqstan Trans Service» намерено построить цех по глубокой переработке мясных и молочных продуктов проектной мощностью 1 100 тонн в год и стои­мостью 162,1 миллиона тенге, – рассказал заместитель акима области Марат Игалиев. – Второй проект касается создания цемент­ного завода производительнос­тью 1 600 тонн клинкера в сутки. На период строительно-монтажных работ на объекте планируется создать более 400 рабочих мест, а позже – 285 постоянных.

Третьим проектом, по словам заместителя акима, станет строительство и эксплуатация газонаполнительной станции для подготовки сжиженного углеводородного газа ТОО «North Gas» проектной мощностью 3 600 тонн в год, возведение которого обойдется в 274,2 млн тенге.

Четвертый проект – установка замкнутого водоснабжения. Это ферма производительнос­тью 5 тыс. кг осетровой икры в год. Его реализация позволит увеличить экспорт: 90% продукции планируется поставлять во Францию, Германию, Австрию, Россию и Китай.

По словам руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербола Жаксылыкова, цех по глубокой переработке мясных и молочных продуктов заработает в Аршалынском райо­не. Три других проекта будут реализованы в Целиноградском районе.

Кроме того, в этом же районе реализуется еще один интерес­ный проект – по созданию форелеводческого хозяйства.