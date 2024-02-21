Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира в Норвегии

В мире, Lifestyle
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По словам норвежского депутата Мариуса Нильсена, Маск отстаивает свободу слова и самовыражения в поляризующемся мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: hitecher.com

Владелец соцсети X и основатель компании Tesla Илон Маск номинирован на Нобелевскую премию мира, его кандидатуру выдвинул норвежский депутат Мариус Нильсен.

«Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или управляет, нацелены на улучшение общества, расширение знаний как о Земле, так и о космосе. Их деятельность направлена на обеспечение возможности общения и взаимодействия во всём мире», — аргументировал свое решение политик.

Кроме того, он подчеркнул, что бизнесмен отстаивает свободу слова и самовыражения «в постоянно поляризующемся мире».

В издании уточнили, что для номинации на Нобелевскую премию необходимо соответствовать конкретным критериям. Шорт-лист номинантов будет представлен Норвежским Нобелевским комитетом в марте.

Кроме Илона Маска на премию номинированы глава ООН Антониу Гутерриш, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, экс-президент США Дональд Трамп, правозащитные организации Палестины и Израиля и другие.

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