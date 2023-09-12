Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции – Токаев

По словам президента, все крупные предприятия, получающие госзаказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz.

Первым пунктом он обозначил необходимость обеспечения верховенства права и защиты частной собственности.

Вторым пунктом он назвал важность соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов.

В качестве третьего приоритета президент обозначил необходимость обеспечения справедливого налогообложения, стимулирующего экономику.

Четвертый приоритет - необходимость обеспечения реальной индустриализации.

"Хорошо известно, основу сложной и устойчивой экономики составляет обрабатывающая промышленность, активно осваивающая сегмент средних и верхних переделов. В то же время о наличии множества больших препятствий в этом направлении говорит низкий уровень выживаемости предприятий. У нас только четверть компаний остается на рынке на второй год после открытия. Для сравнения: в других странах этот показатель равен 70-80%. Во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане. Но здесь есть и другие аспекты. Например, в текущих условиях многие государства активно применяют меры по защите и поддержке внутреннего рынка. Нужно смелее и шире перенимать передовой опыт. Это я говорю правительству", - сказал Токаев.

С другой стороны, по его словам, в Казахстане созданы благоприятные условия для локализации производства – предоставляются налоговые преференции и льготные кредиты, а также помощь в сбыте продукции. Реальная доля местного содержания при выпуске товаров пока низковата.

"Мы, по сути, продолжаем субсидировать импорт. Понимаю, это естественное явление на начальном этапе становления производств, поэтому относимся к указанной проблеме как к болезни роста. Лучше иметь такое производство, чем никакое. Правительство должно внимательно и предметно заниматься вопросом повышения уровня локализации. Дошло до того, что в долю местного содержания некоторые компании включают затраты на фонд оплаты труда, налоги, расходы на коммунальные услуги и даже рекламу. Такая показуха нам абсолютно не нужна. Здесь роль "Атамекена" должна быть более активной и полезной. При этом следует активно применять кооперационный принцип, стимулирующий крупные производства выпускать продукцию с использованием отечественных комплектующих, узлов и деталей", - продолжил президент.

Также он указал на то, что в машиностроительной отрасли государственные меры поддержки должны быть поэтапно переориентированы с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. В целом, все крупные предприятия, получающие государственные заказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги.

"Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трех лет сами компании-потребители импорта или их зарубежные партнеры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане. Конечно, речь идет только об экономически обоснованных проектах", - подчеркнул Токаев.

Кроме того, по его словам, важным двигателем роста и диверсификации отечественной экономики должна стать нефтесервисная отрасль. Сегодня по проектам Тенгиз, Кашаган и Карачаганак проектирование (инжиниринг) выполняется в зарубежных странах. Это касается и проекта будущего расширения месторождения Тенгиз.

"Понятно, что в проектные решения закладываются импортные материалы и оборудование. Это закрывает доступ отечественных производителей к реализации нефтегазовых проектов. Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5 процентов. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний. Здесь хотел бы отдельно отметить: речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. Мы работали, и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями. По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования. Предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями.

"Финрегуляторам необходимо, наконец, принять решение по данному вопросу. В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли. Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия", - обозначил президент.

Также он отметил, что помимо решения социального вопроса, поддержка и продвижение казахстанских компаний в рамках международных нефтегазовых проектов может принести значительные валютные поступления. Такой подход широко практикуется в мире.

"Поручаю правительству принять комплексные меры по продвижению отечественных нефтесервисных компаний за рубежом. Максимально задействуйте потенциал отраслевого бизнеса и ассоциаций, которые на своем уровне уже занимаются решением данной задачи. Сегодня наблюдается тенденция вытеснения зарубежными компаниями отечественных экспортеров с их традиционных рынков сбыта. Это касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, он заметил, что ситуация с национальными валютами сопредельных с Казахстаном стран усиливает вероятность колебаний цен на значимые для страны товарные позиции.

"Правительство должно иметь конкретный и прозрачный алгоритм стабилизации внутреннего зернового и других важных для национальной экономики рынков. Бизнес должен четко понимать, при каких условиях, какой вид инструмента стабилизации цен применяется государством. Будь это закуп сельхозсырья по фиксированным ценам, введение запрета на импорт ГСМ, товарные интервенции, введение запрета на экспорт или квотирование. В среднесрочной перспективе следует поэтапно отказаться от нерыночных механизмов поддержки предприятий, главным образом от сплошного субсидирования без оглядки на приоритетность отрасли, значимость проекта, его влияние на экономику. Нужно переходить к механизмам гарантирования и мерам нефинансовой поддержки. На смену государственному регулированию цен и ограничениям должно прийти "мягкое управление" спросом и предложением. В этом ключе, как я уже говорил в Послании, необходимо полноценно раскрыть потенциал Продовольственной корпорации", - заключил президент.