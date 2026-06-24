Импульс для развития фермерства

«Цифровые технологии в агропроизводстве как основа устойчивого развития» – так была обозначена тема отраслевого Дня поля, прошедшего на базе Казахского НИИ земледелия и растениеводства. Участие в нем приняли представители Министерства сельского хозяйства РК, акиматов ряда облас­тей, ученые аграрной отрасли из Казахстана, Китая, Кыргызстана и Узбекистана, фермеры и сельхозтоваропроизводители региона.

Участники обменялись опытом в области точного земледелия, цифрового мониторинга, агроаналитики, автоматизированных систем управления, современных технологий в селекции и семеноводстве, внедрения научных достижений и передового опыта в производство.

– Благодаря цифровизации мы внедрили технологию, позволяю­щую работать с высокой доход­ностью и конкурировать на рынке. Мы должны понимать, что рынок ужесточается. Кроме климатичес­ких изменений и геополитической турбулентности, мы сталкиваемся с конкуренцией аграриев из соседних стран. Цифровизация – это инст­румент, дающий нам возможность внедрять технологии. Проблемы, которые фермер должен сегодня решить, – выбор современных технологий и выстраивание правильного управления хозяйством, – поделился мнением председатель совета директоров Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ) Кайрат Бисетаев.

О том, что цифровизация открывает новые возможности для повышения эффективности и производительности сельскохозяйственного производства, рационального и экономного использования природных ресурсов, устойчивого агропроизводства в условиях климатических изменений, говорили как казахстанские, так и зарубежные эксперты.

Одна из главных задач сегодня – укрепление взаимосвязи между наукой, производством и бизнесом, повышение конкурентоспособности аграрной отрасли и внесение вклада в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Председатель правления ТОО «КазНИИЗиР» Шолпан Бас­таубаева обратила внимание на возможности, которые новые технологии открывают перед селекционерами. Она подчеркнула: селекционная работа выходит на качественно новый уровень, и ключевую роль здесь играют искусственный интеллект, геномика, цифровой фенотипинг и анализ больших данных.

В частности, цифровизация поможет объединить и структурировать опыт и знания НИИ, опытно-производственных хозяйств, семенных заводов и так далее, чтобы в последующем их можно было глубоко анализировать и использовать для принятия решений. Шолпан Бастаубаева подчеркнула:

– Сегодня в системе НИИ НАО «НАНОЦ» имеется уникальное генетическое разнообразие растений из более чем 64 тысяч образцов. Чтобы это наследие сохранилось для будущих поколений, нужно в первую очередь провести оцифровку и создать единую нацио­нальную базу данных.

Далее, как поясняет эксперт, применяя современные NLP-модели, можно автоматически анализировать огромные массивы старых записей и выявлять неочевидные закономерности. Например, находить скрытых доноров устойчивости к засухе или патогенам по географическому и климатическому описанию мест их сбора. Искусственный интеллект позволит выявлять дублирующие образцы, формировать ядровые коллекции и находить наиболее перспективные источники хозяйственно ценных признаков для селекционных работ.

Привела Шолпан Бастаубаева и еще один интересный пример применения новых технологий: сейчас в России активно создаются платформы предиктивной селекции рас­тений, цель которых – помочь ученым понять, будет ли та или иная линия урожайной, не выращивая ее в поле, – ИИ позволяет сделать компьютерное моделирование.

– Алгоритмы машинного обучения помогут сэкономить до пяти-шести лет рутинного полевого скрининга, позволяя браковать бесперспективные комбинации на ранних стадиях, – отметила специалист.

В КазНИИЗиР параллельно с геномной селекцией развивается высокопроизводительное цифровое и роботизированное фенотипирование. Сейчас эту работу выполняют беспилотные летательные аппараты с мультиспектральными камерами и наземные роботизированные платформы. Данные собираются объективно, стандартизированно и ежедневно, формируя фенотипический паспорт каждого селекционного номера.

Помимо этого ставится задача по применению ИИ для контроля качества семян. Интеллектуальная сортировка и современные системы компьютерного зрения способны автоматически определять поврежденные, зараженные и недоразвитые семена, прогнозировать всхожесть и жизнеспособность семенного материала. Таким образом на любой сорт или гибрид должен быть разработан цифровой паспорт семян, фиксирующий происхождение, генетическую чистоту, физическое качество и маршрут перемещения каж­дой партии посевного материала.

Это, кстати, будет исключительно полезно для работы по искоренению фальсификата и контрафакта семенного материала – цифровой паспорт сделает невозможной продажу семян без подтвержденной цепочки происхождения.

Как было отмечено в ходе диалога ученых и производственников, цифровизация и ИИ – это не замена селекционера или агронома. Это инструмент, который освобож­дает аграрную науку от рутины и переводит ее из интуитивного поиска в плоскость точного инженерного расчета.