Индия ввела запрет на экспорт сахара до осени этого года

Запрет введен до 30 сентября 2026 года.

«Политика в отношении экспорта сахара, включая сахар-сырец, белый сахар и рафинированный сахар, изменена с категории «ограниченный» на категорию «запрещенный» с немедленным вступлением в силу и действием до 30 сентября 2026 года или до получения дальнейших распоряжений», — говорится в уведомлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее поставки сахара за рубеж допускались только при наличии специальной лицензии. Как отмечается, запрет направлен на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживание цен на фоне инфляционных рисков и неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке.

При этом ограничения не затронут экспорт сахара в Евросоюз и США, который осуществляется в рамках специальных соглашений. Эти договоренности позволяют поставлять определенные объемы продукции по сниженным или нулевым таможенным пошлинам.

Кабинет министров Индии 13 мая одобрил программу на сумму 375 млрд рупий ($3,92 млрд) для развития проектов газификации угля, чтобы снизить зависимость от импортного топлива. Программа была принята на фоне влияния кризиса на Ближнем Востоке на импорт газа в Индию.