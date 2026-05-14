Индия ввела запрет на экспорт сахара до осени этого года

Айман Аманжолова
корреспондент

Соответствующее распоряжение 14 мая опубликовала генеральная дирекция внешней торговли республики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Запрет введен до 30 сентября 2026 года.  

«Политика в отношении экспорта сахара, включая сахар-сырец, белый сахар и рафинированный сахар, изменена с категории «ограниченный» на категорию «запрещенный» с немедленным вступлением в силу и действием до 30 сентября 2026 года или до получения дальнейших распоряжений», — говорится в уведомлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее поставки сахара за рубеж допускались только при наличии специальной лицензии. Как отмечается, запрет направлен на увеличение предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживание цен на фоне инфляционных рисков и неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке.

При этом ограничения не затронут экспорт сахара в Евросоюз и США, который осуществляется в рамках специальных соглашений. Эти договоренности позволяют поставлять определенные объемы продукции по сниженным или нулевым таможенным пошлинам.

Кабинет министров Индии 13 мая одобрил программу на сумму 375 млрд рупий ($3,92 млрд) для развития проектов газификации угля, чтобы снизить зависимость от импортного топлива. Программа была принята на фоне влияния кризиса на Ближнем Востоке на импорт газа в Индию.

