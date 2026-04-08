В марте этот показатель составил 0,6%, при этом в январе–феврале инфляция составляла 1,0–1,1% соответственно. Снижение наблюдается шестой месяц подряд: после пикового значения в сентябре 2025 года (12,9%) инфляция перешла к постепенному замедлению и по итогам марта 2026 года составила 11,0%.

В настоящее время годовая инфляция составляет 11,0% (после пика 12,9% в сентябре 2025). При этом, краткосрочный рост цен из-за изменения НДС уже нивелирован и не влияет на текущую динамику. По прогнозам МНЭ, инфляция может выйти на однозначный уровень к началу 2027 года.