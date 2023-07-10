Информация по реализации Активов ТОО «PetroRetail»

ТОО «PetroRetail» (далее – Товарищество) объявляет о продаже Активов, которые включают в себя 28 законсервированные ранее автозаправочные станции и 2 придорожных кемпинга, расположенных в разных регионах Казахстана. Данное решение было принято в рамках реструктуризации и оптимизации объектов Товарищества.

Товарищество приглашает заинтересованных лиц ознакомиться с полным перечнем Активов к реализации на сайте krisha.kz, газетах «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», а также на собственном сайте Товарищества – qazaqoil.kz.

Реализация Активов будет проводиться путем аукциона на повышение цены на портале торгов «Госреестр» по ссылке https://e-qazyna.kz/, в соответствии с Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра (утвержденным решением Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» от 23 мая 2014 года (Протокол № 66) в редакции, действующей на дату публикации извещения о проведении торгов).

TOO "PetroRetail" является одним из ведущих игроков на рынке нефтепродуктов в Казахстане и продолжает развиваться в других направлениях своего бизнеса. Товарищество благодарит всех своих клиентов и партнеров за доверие и поддержку в течение многих лет и надеется на дальнейшее сотрудничество в будущем.