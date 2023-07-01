Информацию о беглом убийце, застрелившем алматинца, прокомментировала полиция

В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: Kazpravda.kz

О происшествии написал Telegram-канал EGOV.PRESS: «30 июня 2023 года на улице Байзакова в городе Алматы мужчине нанесли огнестрельное ранение, из-за чего он скончался».

В публикации также утверждалось, что подозреваемый в преступлении находится в международном розыске за другое убийство.

Мужчину уже задержала полиция.

«Гражданин И. 1991 года рождения, убивший из обреза охотничьего ружья малознакомого мужчину, был задержан по горячим следам и взят под стражу. Предварительный мотив преступления – внезапно возникшая ссора. Другие обстоятельства устанавливаются», – сообщили в Департаменте полиции города.