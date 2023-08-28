Информацию о предполагаемом педофиле прокомментировали в полиции Алматы

В Казнете появилась информация о возможном факте педофилии в Алматы. Полиция города устанавливает обстоятельства инцидента, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«Поступила информация, что в Алмалинском районе города Алматы жители услышали крики девочки. Прибыв на место, увидели, как мужчина на видео быстро оделся и пытался убежать», – говорится в посте одного из Telegram-каналов.

Как отмечается в комментарии Департамента полиции Алматы, факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района.

Фигурант привлечен к ответственности.

Другие обстоятельства устанавливаются.