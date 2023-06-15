Информацию о суициде бухгалтера отдела образования прокомментировал ДП Алматинской области

Полиция в Алматинской области расследует уголовное дело по факту доведения до самоубийства сотрудницы отдела образования, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«Поступила информация, что бухгалтер отдела образования Жамбылского района Алматинской области совершила суицид», – говорится в Telegram-канале EGOV.PRESS.

В Департаменте полиции Алматинской области, комментируя публикацию, проинформировали, что о 43-летней женщине, покончившей жизнь самоубийством путем повешения, в отдел полиции Жамбылского района сообщили 7 июня.

«Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».

Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз», – заключили в ДП.