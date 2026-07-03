«Таза Қазақстан» реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции — Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рассмотрен ход реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан».

«В Новой Конституции Республики Казахстан охрана окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам закреплены как одна из главных обязанностей каждого ее гражданина. Основополагающими принципами деятельности страны является формирование высокой экологической культуры. В этой связи инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» поступательно реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции. Ярким примером нашей приверженности данному принципу стала масштабная работа по вовлечению всех представителей общественности, волонтеров, бизнеса в совместное решение экологических вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы бережное отношение к природе и соблюдение чистоты стали внутренней потребностью и повседневной нормой жизни для каждого гражданина Казахстана», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в рамках «Таза Қазақстан» с начала текущего года высажено более 1 млн деревьев, проведено свыше 200 экологических мероприятий с участием более 4 млн человек, в том числе 510 тыс. волонтеров. Очищено более 76 тыс. га территорий, собрано и вывезено 413 тыс. тонн отходов, на переработку направлено 115,7 тыс. тонн отходов. Всего с начала запуска общенационального движения «Таза Қазақстан» за три года в населенных пунктах высажено свыше 5,6 млн деревьев, в государственном лесном фонде свыше 1 млрд саженцев и сеянцев. Руководитель Правительства заслушал отчеты акимов ряда регионов.

Аким области Ұлытау Дастан Рыспеков доложил, что с начала года очищено свыше 900 га территорий, вывезено 3,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Из запланированных к посадке в текущем году 30 тыс. деревьев в весенний период уже высажено 19 тыс. саженцев и кустарников. До 2027 года в регионе планируется запустить цех переработки отходов бумаги и резины.

Согласно докладу акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, в регионе высажено свыше 332 тыс. деревьев. В более чем 3 тыс. экологических акций и субботников приняли участие свыше 355 тыс. жителей и задействовано более 1,2 тыс. ед. спецтехники. В результате вывезено 380 тонн мусора. Открыт «Экопарк Туркестан», запущено 33 электробуса с зарядными станциями.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов доложил о вывозе свыше 22 тыс. тонн мусора. В области создаются крупные экопарки, включая «Таза Қазақстан» в Усть-Каменогорске, «Березовая роща», «Жасыл аймақ» и «Горная Ульбинка». Всего в экоакциях приняли участие более 330 тыс. человек и 19 тыс. волонтеров.

Премьер-министр отметил, что Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» уже трансформировалась из формата разовых экологических акций в последовательную государственную политику по формированию экологической культуры, повышению ответственности граждан за состояние окружающей среды и улучшению качества жизни.

«Эффективность реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» оценивается не количеством проведенных мероприятий, а конкретными изменениями в состоянии населенных пунктов, уровне экологической культуры населения и устойчивости достигнутых результатов. Для ее достижения необходима системная работа центральных и местных исполнительных органов по благоустройству населенных пунктов, развитию соответствующей инфраструктуры, в том числе связанной с переработкой отходов, профилактикой экологических правонарушений», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил всем государственным органам – обеспечить качественную и своевременную реализацию всех мероприятий Концепции с обязательным достижением установленных целевых показателей;

усилить работу, расширив участие молодежи, волонтерских организаций, общественных объединений и бизнеса в мероприятиях.

На заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» рассмотрена текущая ситуация и принимаемые меры по управлению отходами. В частности, в области развития инфраструктуры переработки, энергетической утилизации, модернизации полигонов твердых бытовых отходов, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики.