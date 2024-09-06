Инновации. Инвестиции. Влияние

Экономика
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане открылась главная финансовая конференция Евразийского региона – Astana Finance Days 2024

Фото пресс-служба МФЦА

Начиная с 2018 года конференция AFD служит главной платформой для объединения ведущих экспертов финансовой отрасли, инвес­торов и бизнес-лидеров Евразийского региона. Ежегодно в рамках мероприятия собираются более 3 000 участников из порядка 70 стран, что делает его ключевым в финансовой жизни Центральной Азии. В этом году тема конференция заявлена как «Инновации. Инвестиции. Влияние». Цель ее участников – обсудить передовые технологии в финансовом секторе, инвес­тиционные возможности Казахстана и воздействие финансов на устойчивое развитие и позитивные изменения в обществе.

Вчера на одной площадке в Астане собрались представители государственных органов, эксперты финансовой отрасли и экономики, инвесторы и руководители бизнеса, чтобы обсудить ряд злободневных проблем. К примеру, вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов в своем выступлении сделал акцент на состоянии инфраструктуры в стране.

– На сегодня по республике средняя степень изношенности всех сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет около 50%. Если брать по направлениям, то по теплосетям показатель составляет 53%, водопроводу – 40% и канализации – 56%. Большая амортизация оборудования приводит к частым техническим нарушениям, что сказывается на качестве жизни граждан, – констатировал вице-министр.

Таким образом, для решения этой задачи сейчас прорабатывается национальный проект, предусматривающий ремонт порядка 10 тыс. километров сетей на 2,5 трлн тенге. Также планируется модернизация 45 очистных сооружений с привлечением 830 млрд тенге.

– В целом в течение пяти лет в рамках нацпроекта предполагается привлечение для модернизации данных сетей 3,5 триллиона тенге. Эти инвестиции позволят снизить показатели изношенности сетей до 40% к 2030 году, – добавил спикер.

Ему вторил и глава МФЦА Ренат Бектуров, отмечая, что в своем Послании Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что нужно задуматься, как модернизировать коммунальную инфраструктуру.

– Глава государства также говорил, что средства Национального фонда могут быть направлены на обеспечение макроэкономической стабильности в стране. Благодаря стратегическому расположению Казахстана и вследствие геополитической ситуации республике также потребуется инвестировать в транспортную логистику и «зеленую» инфраструктуру, чтобы получить возможность для увеличения выработки возобновляемой энергии и исполнить таким образом обязательства, взятые страной по достижению углеродной нейтральности, – отметил Ренат Бектуров.

Между тем, по словам финансиста, Казахстан имеет огромный потенциал для привлечения международных инвестиций, и поэтому в условиях ужес­точающейся конкуренции на мировом финансовом рынке требуется внедрение иннова­ционных подходов и решений.

– МФЦА уже стал эффективным инструментом для содействия привлечению инвестиций в инфраструктурные проекты Казахстана и внедрения новых продуктов в финансовой отрасли. Astana Finance Days 2024 – уникальная площадка в регионе, которая собирает представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых тем, касающихся не только нашей республики, но и актуальных для всего глобального сообщества мира финансов.

В нынешнем году на конференции обсуж­даются текущие вызовы и поиск новых стратегий, которые призваны способствовать долгосрочному росту и развитию финансового сектора страны, – добавил глава финансового центра.

Кроме того, МФЦА делает важный шаг в плане поддержки креативной индустрии. На панельной сессии «МФЦА – центр притяжения для креативного бизнеса» вчера объявили о принятии Правил МФЦА о венчурных студиях. Этот шаг создаст правовую базу для регулирования венчурного бизнеса, которая будет направлена на содействие росту инновационных стартапов.

Ключевые особенности Правил венчурной студии включают в себя создание законодательной базы для организации венчурных компаний, установление правовой определенности в отношении финансовой и нефинансовой поддерж­ки стартапов и разъяснение того, как венчурные студии, предприниматели и стартапы будут взаимодействовать друг с другом и с рынком в целом.

– Креативная индустрия играет все более важную роль в мировой экономике, и МФЦА стремится стать центром притяжения для инновационных проек­тов в этой сфере, – высказался об этом управляющий директор по финансовым продуктам Администрации МФЦА Данияр Кельбетов. – Новый акт позволит предпринимателям использовать модель венчурной студии для инкубации и развития креативных бизнес-идей.

Компании могут развивать проекты от идеи до стадии минимально жизнеспособного продукта (MVP). При успешном достижении MVP эти проекты будут транс­формироваться в зарегистрированные компании, готовые к выходу на рынок.

Кроме того, после данной сессии состоя­лось подписание Меморандума о взаимопонимании между Академией МФЦА и Quantum Management Company, направленного на развитие специализированных образовательных программ в Казахстане. Стороны планируют совместно организовывать и проводить мероприятия, посвященные образовательным исследованиям, используя новейшие методологии в области STEM и международного бакалавриата (IB).

При этом подписанты намерены осу­ществить ряд совместных проектов, включая открытие лаборатории «Искусственный интеллект в финансах» на базе Quantum TECH School, что внесет значительный вклад в развитие системы образования Казахстана.

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