Иностранца осудили за незаконный ввоз электронных сигарет в Казахстан

Правонарушителя приговорили к лишению свободы, товар направили на уничтожение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бейнеуский районный суд признал иностранного гражданина виновным за ввоз в Казахстан электронных систем потребления (вейпов) и приговорил его к 1 году лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Так, в ходе проверки на пограничном посту в багажнике автомобиля было обнаружено 4 550 единиц электронных систем потребления марки WAKAsoPro20000.

По вступившему в законную силу приговору суда указанный товар направлен на уничтожение.

«Новая статья 301-1 УК РК устанавливает ответственность за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. В зависимости от тяжести правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, а также ограничения свободы либо лишения свободы сроком до двух лет», – уточнили в надзорном органе.

В прокуратуре Мангистауской области также напомнили, что продажа и распространение электронных систем потребления влечет уголовную ответственность.