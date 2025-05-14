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В соответствии с требованиями правил оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом лица с инвалидностью вправе в течение суток пользоваться услугами инватакси в дневное и ночное время, в выходные и праздничные дни.

Однако, инватакси осуществляли перевозки только по понедельникам-пятницам с 08:00 до 18:00, по выходным и праздничным дням - только на отдельные социальные объекты.

По результатам рассмотрения акта надзора в договоры внесены изменения, перечень объектов и обозначенных пунктов оказания услуг инватакси приведен в соответствие с требованиями правил, устранены установленные ограничения по времени перевозки.