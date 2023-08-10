Инвестиции экономике в поддержку

Об этих перспективах стало известно в ходе состоявшегося на днях в областном центре инвестиционного форума Kostanay Invest 2023. Костанайская область – один из привлекательнейших для инвестирования регионов Казахстана.

Это уникальный и многогранный регион, который, используя свои ресурсы и возможности, успешно сочетает динамичное развитие сельского хозяйства, горнодобывающего сектора и перерабатывающей отрасли.

Впереди – еще более амбициозные цели и задачи, реализация которых местными властями видится путем привлечения инвесторов, причем как потенциальных, так и уже работающих в регионе. У последних, между прочим, тоже имеются далеко идущие планы.

Весьма перспективными следует считать инвестиционные проекты ТОО «Полиметалл Евразия». Компания, занимающаяся добычей и переработкой золота и меди, замахнулась стать первой и осуществляет довольно масштабные проекты «зеленой» энергетики на территории Костанайской области, тем самым добиваясь сокращения к 2030 году выбросов парниковых газов на 30%.

В ближайшей перспективе в общей сложности планируется запустить три инвестиционных проекта – строительство солнечной, а также газопоршневой электро­станций и высадка 700 га леса в Федоровском районе.

Лесной климатический проект будет способствовать выпуску углеродных единиц и выполнению добровольных обязательств по снижению «углеродного следа» компании.

Введение солнечной электростанции, которая разместится на территории АО «Варваринское» в районе им. Б. Майлина, позволит полностью уйти от так называемой «грязной» электроэнергии и обеспечит на 100% «чистой» все предприятие в дневное время. Инвестор планирует использовать новейшие наработки в этой области – двусторонние панели большой мощности и трекеры слежения за движением Солнца, что увеличит выработку элект­ричества на 25–30%.

На подмогу солнечной электростанции также на базе АО «Варваринское» возведут газопоршневую электростанцию. Предполагается, что ГПЭС будет работать круглосуточно в часы недовыработки или пониженной выработки электроэнергии от СЭС в утреннее, вечернее и ночное время, а также выдавать балансирующую электроэнергию в Национальную электрическую сеть Казахстана.

– У нас по группе компаний «Полиметалл Евразия» в Казах­стане общая цифра выброса углеводорода оценивается на уровне 400 тысяч тонн, из которых 140 тысяч тонн приходятся на долю АО «Варваринское». Реализация этих проектов позволит снизить объемы выбросов почти на 90%. То есть косвенные выбросы мы полностью планируем заместить за счет возобновляемых источников энергии, ну и прямые выбросы – за счет лесных проектов, примерно на 30%, – обозначил перспективы гендиректор ТОО «Полиметалл Евразия» Канат Досмукаметов.

А вот ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» только начало разведку на месторождениях кластера Маятас на самом юге области – между Аркалыком и Жезказганом. Сейчас ведутся геологические изыскания на двух участках.

– Мы ведем разведку на мес­торождении Увальном, где в основном сосредоточены запасы золота. Оно было исследовано еще в 80-е годы прошлого века. Так вот полученные исторические сведения относительно его запасов нами уже подтверждены, более того, мы открыли новые биохимические аномалии вокруг месторождения, что дает нам надежду на увеличение площади месторождения, – рассказал гендиректор ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» Сергей Кряжевский. – Что касается месторождения Придорожного, наше первое бурение показало его отличные мощности по содержанию никеля, меди и платиноидов, которые соответствуют лучшим мировым месторождениям, а сам тип минерализации очень близок к норильскому. Кроме того, наши геологи говорят, что подобные месторождения могут тянуться на сотни километров. А это означает, что наше предприятие будет обеспечено необходимым количеством руды на многие годы.

Завершить геологоразведочные работы на месторождениях компания намеревается в следую­щем году. А в 2025-м в Аркалыке начнется строительство горно-обогатительного комбината, который запустят в 2027 году. Ежегодно на ГОКе будут получать порядка 2 тонн сплава Доре и 420 тыс. тонн концентрата полиметаллических руд. В осуществление этого проекта инвестор планирует вложить 315 млрд тенге.

– Наше предприятие позволит создать 1 200 новых рабочих мест. И мы к этому готовы. У Аркалыка очень богатая история, здесь имеется большое число квалифицированных кадров, которые будут востребованы на нашем предприятии. Кроме того, в городе имеется образовательное учреждение, много молодежи, на которую мы также рассчитываем, – отметил Сергей Кряжевский.

Вообще же горнодобывающий сектор – один из самых перспективных для финансовых вливаний. Недра Костанайской области богаты полезными ископаемыми. Здесь сосредоточено 92% железных руд, 98% бокситов, 81% кобальта, 51% никеля, 4,6% титана, более 3% золота от общих балансовых запасов Казахстана. Разведано более 350 месторож­дений полезных ископаемых и только на 145 ведется их добыча либо переработка. То есть 210, а точнее 60%, все еще свободны. Так что инвесторам, которые только подумывают вкладывать в добычу и переработку руд и металлов на территории Костанайской области, есть где развернуться.

Молочно-кондитерская столица

Все так же актуальна для инвес­тирования и традиционная для Костанайской области отрасль – сельское хозяйство.

– Перед собой мы ставим задачу войти в число крупных поставщиков продуктов питания. Это должно стать ответом на глобальные вызовы XXI века – стремительный рост населения Земли. В ближайшие 30 лет, по прогнозам ООН, население планеты вырастет на 1,7 миллиарда человек и составит 9,7 миллиарда. Всех их надо кормить. Поэтому в АПК есть реальные перспективы добиться в ближайшие годы соответствующего скачка. В Костанайской области ежегодно производится порядка пяти миллионов тонн зерна, из которых только два миллиона тонн перерабатываются. Остальное либо вывозится на экспорт в качестве сырья, либо потребляется внутри страны. Мы видим, что рынок сбыта зерна в последние годы уменьшается, реализацион­ные цены нестабильны. И чтобы выходить на рентабельное производство, нужно повышать производительность труда. Это значит, что нужно внедрять новые технологии, новые знания. В стране и мире ежегодно растет спрос на глютен, крахмал, глюкозу, пищевой спирт, биотопливо, кормовую добавку и так далее. Поэтому строительство заводов, производящих названную продукцию, позволит увеличить производство переработанных сельскохозяйственных товаров и иметь гарантированный сбыт. Мы работаем над привлечением инвесторов, способных организовать данное производство, используя в качестве сырья все, что выращивается на территории нашей области. На этапе ввода в эксплуатацию – завод по переработке бобовых, также ведутся переговоры с крупной турецкой компанией, которая специализируется на переработке, импорте и экспорте сельхозпродуктов. Мы готовы предоставлять площадки для открытия бизнеса в сфере пищевой промышленности путем расширения индустриальной зоны. Считаем, что, помимо машиностроения, должен быть выделен такой кластер, как пищевая промышленность, – акцентировал внимание аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В связи с этим весьма кстати оказался проект костанайской кондитерской фабрики «Баян Сулу». Компания разработала программу дальнейшего обновления и расширения производства – строительство еще одной фабрики кондитерских изделий с глубокой переработкой сельскохозяйственного сырья. Для осуществления задуманного предприятие приобрело земельный участок и производственный комплекс, расположенный по соседству с действующим производством.

– Нами запланировано осуществление инвестиционных вложений в первую очередь проекта порядка 13,8 миллиарда тенге, из которых 3,3 миллиарда ориентированы на реконструкцию существующего объекта и строительство, а инвестиции на сумму 10,5 миллиарда тенге – на закуп нового парка оборудования от европейских производителей Италии и Германии. Срок осуществления проекта – 2023–2025 годы, производственная мощность составит 13 тысяч тонн кондитерских изделий в год. В период эксплуатации планируется создание 260 рабочих мест. При успешной реализации данного проекта мы без преувеличения можем констатировать, что Костанай станет кондитерской столицей, – обрисовал перспективы председатель правления АО «Баян Сулу» Тимур Садыков.

Не менее амбициозные задачи ставит перед собой и другое известное не только в Казахстане, но и далеко за его пределами костанайское предприятие – ТОО «Олжа Агро». Компания намеревается стать производителем № 1 молока и молочной продукции в стране. Сделать настоящий рывок в производстве предприя­тию помогут два инвестиционных проекта – строительство шести молочно-товарных ферм в пяти районах области, а также возведение молокоперерабатывающего завода мощностью 350 тонн молока в сутки.

– Наш инвестиционный проект состоит из шести молочно-товарных ферм, из которых первые четыре будут по 1 200 голов дойного стада, две – по 3 000 голов. Проект рассчитан на то, что в холдинге будет порядка 10–11 тысяч голов дойного стада, которые дадут молоко для будущего перерабатывающего завода. Первые три фермы мы начнем строить в нынешнем году. Вводить в экс­плуатацию все шесть МТФ планируем поэтапно, до 2028 года. Стоимость проекта составляет 60 миллиардов тенге. Консультантом выступает украинская компания Dairy Global Experts. Мы делаем упор на четыре К: корма, комфорт, коровы (племенные) и высокопрофессиональные кад­ры, – поделился планами гендиректор ТОО «Олжа Агро» Алишер Ходжаназаров. – По второму проекту во Франции мы встречались с компанией Boccard, которая занимается проектированием и строительством молокоперерабатывающих заводов, они построили 600 таких заводов по всему миру. Общемировой практикой является и то, что на качественное строительство такого завода уходит три года. Наш план по реализации проекта состоит из трех пунктов. В первый год мы намерены написать стратегию, провести маркетинговые исследования, а также определить список продукции и рынков сбыта. Во второй намечено проектирование завода, а в третий – его строительство. Сумма инвестиций – порядка 130–150 миллионов долларов.

В целом у инвесторов, чей бизнес ориентирован на животноводство, имеется огромный потенциал для развития на Костанайщине.

Мультипликативный эффект

С реализацией намеченных проектов большая нагрузка будет ложиться на транспортную логистику. Одним из важных моментов для инвесторов считается воздушное сообщение. Сейчас в Костанае ведется реконструкция здания аэропорта, что позволит одновременно принимать до семи типов воздушных судов.

Более 150 млрд тенге будет вложено в ближайшие три года на ремонт автодорог Костанайской области, сеть которых является самой протяженной в республике и составляет свыше 9 тыс. км.

Но, пожалуй, куда более интересное предложение поступило от ТОО «ТЛК «Тобол». Компания планирует вложить 37 млрд тенге в строительство логистического комплекса. Хаб позволит расширить транспортный поток по направлению Северный Казахстан – Южный Урал.

– Ключевыми проблемами в регио­не остаются нехватка контейнеров и старая инфраструктура. Принимая во внимание, что начнется активное строительство автозавода по выпуску автомашин марки KIA с ежегодной производственной мощностью 70 тысяч единиц в год, дефицит контейнерных перевозок достигнет 560%, и 800% – в период сбора урожая. Также на данный момент имеющаяся сортировочная станция не функционирует и имеет высокую степень технического износа, тем самым ограничивая пропускную способность грузовой станции в Костанае. Таким образом, увеличение грузооборота на 310,5 тысячи тонн (682%) потребует наличия контейнеров, складских помещений, а также консолидации товаров с последующей индустриализацией. Наш проект впервые за все годы независимости республики дает возможность создания международного логистического хаба, который станет частью глобальной цепочки поставок в направлении Север – Центр – Восток и не будет уступать действующим портам страны в инфраструктурных возможностях. Данный проект намечено реализовывать в индустриальной зоне на земельном участке общей площадью 157 гектаров и создать при этом более 700 рабочих мест. Считаем, что данный проект в целом будет иметь мультипликативный эффект для региона, так как позволит создать вокруг сухого порта пояс малого бизнеса, – заверил директор ТОО «ЛТК «Тобол» Айдын Алимов.

Ключевую роль в привлечении инвесторов на Костанайщину играют средства современной связи. Накануне масштабного форума Kostanay Invest 2023 в регионе презентовали проект по запуску мобильной связи пятого поколения. Первый этап будет осуществлен уже в текущем году. Мобильная связь нового поколения появится в индустриальной зоне и жилых микрорайонах города. Ожидается, что проект станет еще одним плюсом в копилку Костанайской области по улучшению инвестиционного климата.

– Именно внедрение в регионе качественного высокоскоростного Интернета 5G откроет перед бизнесом широкий спектр возможностей и позволит транс­формировать его работу. Интернет нового поколения откроет новую веху в развитии передовых технологий, – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. – Развитие цифровизации, в том числе внедрение высокоскоростного Интернета, позволит совершить прорыв во многих отраслях промышленности, и это новшество станет драйвером роста цифровой экономики региона.

В общем у потенциальных инвесторов есть ряд возможностей и преимуществ, в том числе и существенная господдержка в виде субсидий, дешевых кредитов и инфраструктуры, чтобы организовать свой бизнес в Костанайской области. А у Костанайского региона – стать лидером сразу в нескольких ключевых направлениях экономики страны.