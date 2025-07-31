Недавно жители Степногорска стали свидетелями важного события – закладки первого камня под строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект станет реальностью благодаря парт­нерству акима­та области и АО «Алтын Алмас», которое построит спорткомплекс за счет собственных средств.

Безусловно, это хороший пример социальной ответственности бизнеса, его учас­тия в развитии региона.

Добавим, что в мае 2025 года акимат области и АО «Алтын Алмас» подписали Меморандум о строительстве в Степногорске Дворца спорта и школы на тысячу мест. Общая стои­мость проектов – 22 млрд тенге.

На церемонии закладки аким области Марат Ахметжанов отметил, что это событие – еще один шаг в развитии массового и детского спорта в регионе.

– Это значимый проект, реализуемый за счет частных инвестиций, пример того, как бизнес и государство могут вместе решать задачи по улучшению качества жизни людей, – сказал аким, поздравляя степногорцев.

Спортивный комплекс планируют завершить уже в следующем году. Следом начнут возводить школу в девятом микрорайоне Степногорска. Начало строительства запланировано на 2026 год, сдача объекта – в августе 2027-го. Кроме того, между акиматом области и компанией «Алтын Алмас» достигнута договоренность о создании в Степногорске Центра долголетия для пожилых людей.

Рады и жители поселка Бестобе, где практически завершено возведение здания современной новой казахской школы на 300 мест вместо аварийной 1958 года постройки. Строить учебное заведение начали в 2021-м, в нем есть учебные классы и лаборатории, спортивный зал, учебно-производственные мастерские, библиотека. Трансформируемые помещения при необходимости можно использовать как актовый зал, есть столовая на 110 мест. Сдачу объекта запланировали к 1 сентября этого года.

В Бестобе, кстати, строятся и два спортивных объекта. Первый – открытый спортивный комплекс на 148 мест с футбольным полем, беговой дорожкой и воркаут-площадкой. Однако из-за неисполнения обязательств договор со строящей его компанией был расторгнут. Для продолжения работ определен новый подрядчик – ТОО «Луч-2050». Сегодня строи­тельство комплекса идет по графику и завершится к 1 октября.

На второй стройплощадке – закрытом спортивном объекте, несмотря на полное финансирование, неоднократные встречи с подрядчиком и договоренности, реального прогресса не достигнуто. Тем не менее подрядчику пошли навстречу: ему готовы оказать поддержку, привлечь субподрядчиков, предоставить технику и рабочую силу. Но если ситуация не изменится, договор будет расторгнут, а компания окажется в реестре недобросовестных подрядчиков. Проект должен быть завершен в срок без каких-либо дополнительных корректировок и строго в рамках утвержденного бюджета. Контроль, было подчеркнуто, будет жесткий.

К слову, в области определен новый подход к организации государственных тендеров. Как отметил глава региона, реализация иных растягивалась на два-три года, но отныне они должны завершаться в более сжатые сроки – за один строительный сезон либо в течение года.

Многолетние проекты оказываются значительно дороже первоначальных смет. Частые корректировки бюджета приводят к перерасходу средств и провоцируют цепную реакцию проблем. По старой схеме в первый год проводятся наружные работы, внутренние оставляются на следующий. На втором этапе подрядчик просит корректировки бюджета в связи с удорожанием. Но поскольку иных средств на эти расходы не предусмотрено, деньги должны перераспределяться с других объектов.

– Долгострои так и появляются: вначале закладывается одна сумма, в итоге выходит другая. Переход на краткосрочные строительные проекты позволит сократить издержки и обеспечить эффективное использование бюджетных средств, – подчеркнул аким области.

В разгаре в Степногорске и модернизация ключевых инфраструктурных проектов в сфере тепло- и водоснабжения. На особом конт­роле – подготовка города к предстоящему отопительному сезону. Высокая степень износа сетей в прошлом регулярно становилась причиной аварий в отопительный сезон. Но ситуация меняется.

Общая протяженность тепловых сетей в Степногорске составляет почти 124 км. Из них 43 км – это магистральные трубы от ТЭЦ, еще 81 км – распределительные сети. Ранее износ составлял критические 81%. В прошлом году при поддержке Правительства на ремонт 7 км магистральных труб выделено 2,6 млрд тенге, что позволило снизить износ до 74%. И в прошлый отопительный сезон не было зафиксировано ни одной аварии.

Ведется реконструкция 12,5 км магистрали, ведущей от ТЭЦ в Степногорск. Старые трубы полностью демонтированы, смонтировано более 3 км новых. На эти работы в текущем году из резерва Правительства направлено 2,7 млрд тенге.

Идет в Степногорске и реконструкция магистральных водоводов от подкачивающей насосной станции до города. Это один из ключевых инфраструктурных объектов, от которого зависит стабильность водоснабжения горожан.

Аким области ознакомился с процессом работ, разбитых на этапы. На сегодня выполнено 30% от общего объема. В этом году на проект выделено более 600 млн из республиканского бюджета. Было отмечено, что, если финансирование продолжится в полном объеме, завершить реконструкцию удастся в 2026-м. С начала работ в прошлом году уложено 9 км трубопровода, в этом – еще 2 км. Общая протяженность магистрали по проекту – 35 км.