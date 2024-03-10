Ирландцы отклонили поправки в Конституцию о семье и роли женщины

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Ирландцы не поддержали конституционные поправки, нацеленные на укрепление гендерного равенства и расширение понятия семьи, передает Kazpravda.kz

Фото: Natalia Campos/Getty Images

Против высказалось почти 74 % принявших участие в голосовании, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Irish Times.

Голосование на референдуме включало два вопроса. Первый касался статьи, обязывающей государство защищать семью как основную ячейку общества. Гражданам предложили убрать упоминание о браке как основе, "на которой зиждется семья", и заменить его пунктом, в котором говорится, что семьи могут быть основаны "на браке или других прочных отношениях". В случае принятия это стало бы 39-й поправкой к конституции.

Предлагаемая 40-я поправка должна была устранить утверждение о том, что место женщины в семье обеспечивает общее благо, которое не может быть дано государством, и исключила бы положение, по которому матери не обязаны работать по экономической необходимости, если это приводит к пренебрежению их обязанностями по дому. Взамен предполагалось прописать, что государство будет стремиться поддерживать "оказание членами семьи помощи друг другу".

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выдвинувший поправки, признал свою неудачу и сказал, что его лагерь совсем не убедил людей в необходимости либеральных перемен во взгляде на семью, не говоря уже о проблемах с формулировкой вопросов.

«Правительство неверно оценило настроение электората и представило им предложения, которые толком не объяснило, и предложения, которые, в то же время, могли иметь серьезные последствия для общества», - заявил беспартийный сенатор Майкл Макдауэлл, выступавший против обеих поправок.

#семья #референдум #Ирландия

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