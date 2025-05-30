Фото: пресс-служба театра

Международный музыкальный фестиваль «Опералия», который в эти дни с большим успехом проходит в «Астана Опера», продолжит незабываемый вечер современного национального искусства – гала-концерт Nomad Inspiration, сообщает Kazpravda.kz

Совместный проект балетной труппы «Астана Опера» и этно-фольклорной группы HasSak будет предложен вниманию публики 8 июня на сцене Большого зала театра.

Стоит отметить, что уникальный проект Nomad Inspiration объединяет неординарные идеи яркого молодого хореографа, солиста балета «Астана Опера» Султанбека Гумара и инструментальную музыку ансамбля HasSak и композитора Хамита Шангалиева.

В дирекции театра подчеркнули значимость таких инициатив, как Nomad Inspiration, для популяризации казахстанской культуры на мировой сцене.

«Для нашего коллектива очень важно, чтобы в рамках такого крупного международного фестиваля, как «Опералия», наряду с мировыми шедеврами, на высоком уровне было представлено национальное искусство. Nomad Inspiration являет собой вклад «Астана Опера» в поиск нового хореографического языка в классическом балете Казахстана. А также этот проект наглядно демонстрирует, насколько приоритетную роль в деятельности театра играет выявление и поддержка молодых талантов, таких как перспективный балетмейстер Султанбек Гумар. Безусловно, творчество казахстанцев сегодня вызывает большой интерес на международной арене. Радостно понимать, что не только отечественная, но и зарубежная публика с особым вниманием следит за национальными спектаклями и концертными программами в нашей афише», – отметили в администрации театра.

Кроме того, в этот вечер жители и гости столицы смогут насладиться оригинальными хореографическими номерами Султанбека Гумара в исполнении артистов балетной труппы «Астана Опера», в том числе «Мәңгүрт» на музыку Актоты Раимкуловой, в котором ожидаются дебюты солиста балета Серика Накыспекова и артистки Лимары Айдаровой. «Той бастар», «Аралым», RUH на музыку ансамбля HasSak, «Әлем» на музыку ­Хамита Шангалиева.

«Для меня большая честь представить проект Nomad Inspiration на международном фестивале «Опералия». Сам факт того, что он стал частью такой масштабной программы, говорит о том, что наша работа находит отклик у зрителя. Конечно, я мечтаю в будущем создавать более развернутые, глубокие постановки. То, что уже сделано, мне пока кажется лишь каплей в море. Но я рад, что эти номера нашли своего зрителя. В каждом из них я стремлюсь к совершенству: постоянно вношу изменения в ходе репетиционного процесса, оживляю хореографию, добавляю новые нюансы в свет и взаимодействие между артистами. Это живой процесс, где нет предела росту и поиску», – говорит Султанбек Гумар.

Изюминкой программы станет новый номер балетмейстера – «Кемел адам» в исполнении ведущей солистки заслуженного деятеля Казахстана Мадины Унербаевой и солиста театра Галымжана Нурмухамета, премьера которого состоялась совсем недавно на творческом вечере примы.

«Я был очень рад, когда сама Мадина Унербаева предложила мне создать номер для своего творческого вечера. Мадина – настоящий мастер своего дела, и ее признание меня как хореографа – большая честь. Миниатюру, созданную на музыку этно-фольклорного ансамбля HasSak, мы назвали «Кемел адам», что означает «Совершенный человек». В целом, совершенный человек – это тот, кто нашел свое место в жизни, достиг интеллектуальной зрелости, добившись высот благодаря собственному труду. На мой взгляд, Мадина Унербаева – именно такой человек», – делится Султанбек Гумар.

Также он признается, что желание творить жило во мне с самого детства.

«Мой отец – художник, он также пишет стихи, и, возможно, именно его пример пробудил во мне интерес к искусству. С ранних лет я пытался передать эмоции и мысли через действия: рисовал, писал, позже увлекался фотографией и видеосъемкой. Все это стало частью моего художественного языка. Окончив хореографический факультет Казахской национальной академии хореографии, я осознал, что сцена и движение – мой способ говорить с миром. Иногда невозможно выразить чувства словами, но язык танца помогает донести то, что внутри. Именно так я делюсь с публикой своим внутренним миром»,– заключил он.

Наряду с балетными номерами, программа концерта представлена выступлениями мультиинструменталистов этно-фольклорной группы HasSak. За пультом симфонического оркестра «Астана Опера» весь вечер будет стоять кавалер ордена «Құрмет» маэстро Руслан Баймурзин.

Важно заметить, что реализация проекта стала возможной благодаря художественному руководителю балетной труппы театра народной артистке России Алтынай Асылмуратовой, которая оказывает активное содействие творчеству подающей надежды молодежи.