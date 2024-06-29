Исламская эволюция

О том, что с наступлением «темных времен», после крушения Римской империи, цивилизация на западе пришла в упадок и несколько столетий подряд очаги культуры и научной мысли оставались законсервированными лишь в некоторых монастырях, сказано и написано достаточно много. А вот о периоде, когда именно восточные мыслители и мудрецы встали в авангарде развития мировой культуры и научной мысли в самый разгар средневековья – VII–XVIII века, в западной литературе упоминается неохотно.

Начало возврата существующей цивилизации принято связывать с эпохой Возрождения, которая пришлась только на XV–XVI века и связана с такими именами, как Коперник, Парацельс, Везалий... Однако как же быть с великими умами человечества, сделавшими открытия мирового масштаба значительно раньше?

Начнем с аль-Бируни, задолго до Коперника доказавшего вращение земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Аль-Фергани (798 – не ранее 861) открыл существование пятен на Солнце, а его труды в области астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия. Астрономичес­кий справочник Улугбека был переведен на латинский язык и наряду с «Альмагестом» Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами кастильского короля Альфонса являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы. Ибн Сина (Авиценна), аль-Хорезми, Абуль-Касим аль-Захрави, аль-Фараби, Ахмет Ясауи, Алишер Навои – ученые, поэты, мыслители, чьи идеи, творческие и изыскательские труды двигали прогресс и науку вперед в то время, как Европа пребывала в плену средневекового мракобесия.

Все дело в том, что ислам в эпоху «темных времен» был менее всего подвержен всякого рода религиозным запретам на исследования. В то время как европейский континент был под властью инквизиции, а ученых жгли на кострах, мусульманский мир, наоборот, всячески поощрял развитие искусств и науки. Этот период в истории назван Золотым веком ислама, или же Мусульманским Возрождением.

– В фонде музея хранятся порядка 300 рукописей и изданий религиозного содержания именно мусульманского толка, – рассказывает руководитель отдела музейного источниковедения и рукописей ЦГМРК Жасулан Белтенов. – На данной выставке представлен 21 экспонат. В том числе рукопись Алишера Навои, тафсиры (комментарии) к священному Корану, сборник молитв, краткое историческое обзорное издание, охватывающее период от Адама до XIX века, книга «Мухаммадия», полученная из библиотеки знаменитого Машхура Жусупа Копеева, «Генеалогия рода ходжа», написанная Мухамеджаном Сералиным, молитвенники и книги различного религиозного содержания, отпечатанные в типографиях Стамбула, Бомбея, Каира, Санкт-Петербурга, Казани, Оренбурга, Ташкента и Самарканда.

Особо нужно отметить впервые представленную зрителям рукописную реликвию уникальной ценности – генеалогию пророков, выполненную в виде свитка длиной 4 м 45 см и шириной 25 см. Рукопись содержит генеалогию 25 династий пророков, начиная с Адама и включая Мухаммеда, четырех праведных халифов и учителя средневекового суфийского течения Джалаладдина Руми. Еще один, не менее уникальный экспонат, впервые представленный для широкой аудитории, – оригинальный вариант Корана, также написанный в виде свитка длиной 9 м 50 см и шириной всего 2,5 см. Текст 114 сур исполнен очень мелкими буквами.

Последние два экспоната, как рассказали в музее, попали в их фонды в 2019 году благодаря бдительности правоохранительных органов. Данные реликвии были изъяты у крупного бизнесмена-коллекционера при попытке вывезти их за границу. Имя коллекционера не разглашается. Сотрудникам музея удалось установить подлинность экспонатов и датировать их XVII–XVIII веками. Что же касается происхождения артефактов, то работа по их изу­чению еще не завершена.

– Я обучаюсь на втором курсе колледжа медресе Абу Ханифа, – рассказывает молодой посетитель выставки Ясинжан Бакиев. – Данное мероприятие собирает воедино культурную, светскую и религиозную составляющие духовности нашего общества в историческом контексте. На примере представленных уникальных свитков и текстов мы можем увидеть то, что было в прошлом, как жили наши предки, какие у них были принципы. С чего начинали наши предки? Они начинали с медресе. Безусловно, в первую очередь через духовное образование мы познаем своего Господа – того, кто открыл нас и все сущее. Как говорят многие ученые, только познав своего Господа, человек может познать себя: почему он пришел в этот мир, для чего он был создан, в чем его цель, в чем суть этой жизни. Нас ислам учит тому, чтобы мы не были зациклены на чем-то одном, допустим, на религии. Да, религия нужна, но и мирское необходимо. Поэтому даже первый аят из Корана гласит: «Читай». Заметьте, там не сказано читать только религиозные текс­ты. Ислам учит, чтобы мы были разносторонними, чтобы изучали физику, математику, астрономию, медицину и так далее. Этим же обусловлено большое число великих ученых, которые при этом оставались набожными людьми.

Ислам сыграл значительную роль в становлении Средней Азии и продолжает оказывать влияние на регион по сей день. В век радикализации некоторых религиозных течений особенно важным становится бережное и серьезное отношение к первоис­точникам, которые благодаря здравому смыслу, культурным традициям и толерантности светского государства к вопросам свободы вероисповедания будут лишь укреплять наше общество и вести его по пути всестороннего развития и прогресса.