Исполнять завет предков

С генералом Сейтжаном Койбаковым мы познакомились в специализированном социальном поезде «Тәуелсіз Қазақстан», который был запущен в ноябре 2016 года в честь 25-летия Независимости РК. Жителям населенных пунктов, расположенных вдоль железнодорожных путей, оказывалась социальная, медицинская, юридическая помощь, организовывались приемы граж­дан, «круглые столы» и встречи с общественностью.

Помимо представителей министерств и ведомств, в составе поезда были члены Ассамблеи народа Казахстана. И вот, когда наш поезд отправился в южные регионы страны, нас познакомили с новым представителем АНК. С первого взгляда и первых минут общения седовласый, но подтянутый и моложавый человек в военной форме вызвал у нас симпатию и доверие. Он был похож на настоящего казахского батыра с генеральскими погонами. Чувствовалось, что за его плечами огромный опыт.

Вскоре узнал, что Сейтжан Койбаков – генерал-майор КНБ РК, активист АНК, РОО «Совет генералов», общенационального движения против коррупции «Жаңару», почетный президент Республиканской федерации национального вида спорта «Жекпе-жек». А потом оказалось, что нас сближало и общее хобби: мы с юности увлекались волейболом, бильярдом, охотой и рыбалкой. Помимо этого, генерал любит рисовать и занимается резьбой по дереву.

А недавно мы встретились в столичном бильярдном клубе «Тарлан», где все участники – пенсионеры. Надо отметить, что каждая наша встреча сопровождалась беседой о жизни и деятельности генерала. Конечно, ни о каких сек­ретах работы контрразведчика или руководителя отделов КНБ речь не шла. Но меня всегда интересовал главный вопрос: как солдат, согласно известной поговорке, смог дослужиться до генерала?

На очередной встрече Сейтжан Мельдебекович подарил мне свою книгу «Родина, долг, честь», которую он посвятил 30-летию Независимости РК и в которой рассказывает о времени и о себе. На одном дыхании прочитав ее, я понял, что теперь о генерале Койбакове знаю, если не все, то многое.

Потомок героя

Сейтжан Койбаков является прямым потомком Героя Советского Союза легендарного Бауыржана Момышулы. Они оба уроженцы Жуалынского района Жамбылской области, имеют общего деда Шымыра. Сегодня их родина – село Бурное по праву носит имя Бауыржана Момышулы.

Друзья Сейтжана Мельдебековича обнаружили любопытный факт: и у знаменитого полководца, и у Саке (именно так они его называют) красивый, почти каллиграфический почерк, который дается не каждому, а отличает волевых, целеустремленных и уверенных в себе личностей. Как и его предок-герой, он знает цену дружбе, не терпит фальши, обмана и предательства.

Интересно, что в молодости Сейтжан Койбаков даже не мечтал о военной карьере, хотя военная форма ему, как настоящему мужчине, была к лицу. Но офицером его видел только отец Мельдебек, участник Великой Отечест­венной войны. Когда Сейтжан приехал в краткосрочный отпуск из армии, отец был уже слаб (сказывались фронтовые раны). Увидев своего статного сына в парадной солдатской форме, он пожелал ему стать офицером. Тогда Сейтжан не придал этим словам большого значения. Это была последняя встреча с отцом...

После армии Сейтжан трудился в комсомольских органах, был вторым секретарем Жамбылского горкома комсомола, окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт. С комсомольской работы он был переведен в органы КГБ СССР. Оказалось, что высокого, физически развитого, образованного и уверенного в себе молодого человека заприметили давно. Получив первое офицерское звание, он невольно вспомнил слова отца, которые оказались пророческими.

В Комитете государственной безопасности работал на оперативных должностях в Чуйском, Жанатасском горотделах Жамбылской области. Стал начальником разведподразделения и руководителем отдела по борьбе с терроризмом Жамбылского управления КГБ Казахской ССР. Одновременно окончил высшие курсы КГБ СССР. В 1995 году Койбакова утвердили на должность заместителя заведующего отделом Аппарата Президента Республики Казах­стан по защите государственных секретов. В 1996-м он стал начальником главного управления контрразведки Казахстана. В это время Сейтжан Мельдебекович стал членом коллегии КНБ РК.

Яркая страница его биографии – работа в должности начальника службы «Арыстан» КНБ в Астане с 2002 по 2006 год. Именно здесь генерал-майор Сейт­жан Койбаков проявил себя, как умелый организатор и знаток научно выверенных форм и методов пресечения террористических актов, а также как принципиальный и авторитетный командир.

Чем крепче семья, тем крепче страна

Генерал часто задается вопросом: понимают ли ровесники независимости, которым по 30 лет, возможности и перспективы своего возраста? Как бы то ни было, он надеется, что они готовы разделить ответственность как перед государством, так и перед своей семьей. Как известно, чем крепче семья, тем крепче государство.

«Для поколений моего отца и деда понятие «честь» было очень важным. А сохранение достоинства и совести было самым главным в их жизни… Мне порой хотелось, чтобы современная молодежь воспитывалась в советском духе. Мы свято верили своим родителям и идеологам того времени… Во главу угла в деле воспитания подрастаю­щего поколения ставилась семья, активно участвовало и государство», – говорит Сейтжан Койбаков с высоты своих прожитых 68 лет.

Сейчас в стране идет процесс демократизации общества, улучшается уровень образования, здравоохранения, культуры, а потому старшему поколению приходится адаптироваться к новым условиям и находить новые приемлемые формы воспитания подрастающего поколения. Сам же генерал вырос в многодетной семье, у него девять братьев и сестер. Его 94 летняя мать жива и здорова, имеет от десятерых детей 41 внука, 44 правнуков и 12 праправнуков. Всех растили и растят по примеру родителей – трудолюбивыми, честными и достойными людьми.

Кстати, семья генерала в 2019 году стала обладателем Гран-при столичного конкурса «Мерейлi отбасы», в котором приняли участие 60 семей. Согласитесь, не в каждой семье имеются такие достижения: среди Койбаковых три доктора наук (сам генерал – доктор юридических наук), два кандидата наук, три медицинских работника, два юрис­та и семь военнослужащих. «Не передать словами радость моей матери, которой казалось, что она выиграла Олимпийские игры», – вспоминает он минуты триумфа на сцене киноконцертного зала столичного Казмедиацентра...

Свою книгу генерал-майор Сейт­жан Койбаков завершает словами: «С гордостью могу заявить, что моя страна состоялась как независимое государство. Оно признано мировым сообществом. Горжусь тем, что этот исторический период выпал на мое поколение, которое вынесло все трудности первых лет. Счастлив, что судьба возложила на меня обязанности по обеспечению безопасности молодого суверенного Казахстана. Счастлив от того, что молодой независимый Казахстан оценил мой вклад в дело обеспечения национальной безопасности.

Хочу пожелать моим детям, внукам и правнукам, а в их лице – всему подрастающему поколению укреплять государственность, суверенитет и независимость Казах­стана. И это не просто мое пожелание, это завет моих предков».

Дополню, что для многих сослуживцев и бывших подчиненных это звучит и как приказ генерала. Отрадно, что в трудные годы становления в Казахстане нашлись такие офицеры, как Сейтжан Койбаков.