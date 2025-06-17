Истоки вдохновения

Культура
49
Ануар Калмыков

К 100-летию Нургисы Тлендиева в ЮНЕСКО открыли выставку народных музыкальных инструментов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столетний юбилей выдающегося казахского кюйши, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева входит в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2024–2025 годы как признание его выдающегося вклада в культуру не только своего народа, но и всего человечества.

Одним из мероприятий в рамках празднования стала выставка народных музыкальных инструментов «Истоки вдохновения: наследие Нургисы Тлендиева», открывшаяся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Она организована совместно акиматом города Алматы, Постоянным представительством Казахстана при ЮНЕСКО и Фондом тюркской культуры и наследия. Экспозицию готовило Объединение музеев города Алматы.

– Творчество Нургисы Тлендиева стало настоящим зерка­лом музыкальной души казахов, поэтому наша выс­тавка – это не просто дань уважения великому мастеру, но и отражение живой традиции казахской и тюркской музыки, которая продолжает развиваться в том числе благодаря и оставленному им бесценному наследию, – подчерк­нул, выступая на вернисаже, Постоянный представитель РК при ЮНЕСКО Аскар
Абдрахманов.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирез отметил, что музыка Тлендиева сыграла важную роль в формировании современной национальной идентичности казахов, поскольку он творил опираясь на духовную память своего народа, оставаясь при этом открытым для современных влияний.

– Творчество Тлендиева отражает то, что мы признаем во всех культурах: силу объединения различных элементов. Одна нота может быть прекрас­на, но для создания гармонии их нужно множество. Точно так же, когда слушают и уважают разные голоса, можно построить нечто действительно долговечное и значимое. Эта идея лежит в основе мандата ЮНЕСКО: содействовать миру, диалогу и сотрудничеству между культурами, – подчеркнул Оттоне Рамирез.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова отметила значение выставки и творческого наследия Нургисы Тлендиева для всего тюркского мира.

На церемонии открытия выс­тавки также выступила дочь композитора Динара Тлендиева. Она отметила, что музыка ее отца – это живая летопись казахского народа.

– Эта музыка объединяет поколения, хранит традиции и пробуждает глубокие чувства. В ней звучит душа степи, история и гордость нашего народа. Благодарю ЮНЕСКО за то, что помогаете хранить нашу общую память, поддерживаете культурные связи, – сказала она.

Основу выставки составили около 70 ценных экспонатов из коллекций Музея казахских народных музыкальных инструментов им. Ыхласа и Мемориального музея Нургисы Тлендиева. Экспозиция, разделенная на пять тематических разделов, помогает проследить жизненный путь композитора, отражая его становление как артиста и эволюцию казахской музыки в рамках фольклорных и академических традиций.

Отдельным блоком представлены музыкальные инструменты тюркских народов, которые помогают раскрыть общие корни и многообразие культурных традиций тюркского мира.

#музыка #выставка #ЮНЕСКО #инструменты #Нургиса Тлендиев

Популярное

Все
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Новый этап в логистике Среднего коридора
Сила двустороннего партнерства
Казахстан – Китай: Добрые соседи и стратегические партнеры
В Казахстан по Шелковому пути
Партнерство, устремленное в будущее
От добычи угля до получения газа
Понимать, влиять, договариваться
Укрепление гуманитарного взаимодействия
В основе – системный подход
Диалог культур на Шелковом пути
Новые технологии меняют архивное дело
Истоки вдохновения
Мужская профессия Светланы Крюковой
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Диалог культур на Шелковом пути
«Бауырына салу» признан лучшим фильмом на международном фес…
«Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан»: тематическая …
Начался прием конкурсных заявок на грант «Тәуелсіздік ұрпақ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]