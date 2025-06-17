Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столетний юбилей выдающегося казахского кюйши, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева входит в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2024–2025 годы как признание его выдающегося вклада в культуру не только своего народа, но и всего человечества.

Одним из мероприятий в рамках празднования стала выставка народных музыкальных инструментов «Истоки вдохновения: наследие Нургисы Тлендиева», открывшаяся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Она организована совместно акиматом города Алматы, Постоянным представительством Казахстана при ЮНЕСКО и Фондом тюркской культуры и наследия. Экспозицию готовило Объединение музеев города Алматы.

– Творчество Нургисы Тлендиева стало настоящим зерка­лом музыкальной души казахов, поэтому наша выс­тавка – это не просто дань уважения великому мастеру, но и отражение живой традиции казахской и тюркской музыки, которая продолжает развиваться в том числе благодаря и оставленному им бесценному наследию, – подчерк­нул, выступая на вернисаже, Постоянный представитель РК при ЮНЕСКО Аскар

Абдрахманов.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне Рамирез отметил, что музыка Тлендиева сыграла важную роль в формировании современной национальной идентичности казахов, поскольку он творил опираясь на духовную память своего народа, оставаясь при этом открытым для современных влияний.

– Творчество Тлендиева отражает то, что мы признаем во всех культурах: силу объединения различных элементов. Одна нота может быть прекрас­на, но для создания гармонии их нужно множество. Точно так же, когда слушают и уважают разные голоса, можно построить нечто действительно долговечное и значимое. Эта идея лежит в основе мандата ЮНЕСКО: содействовать миру, диалогу и сотрудничеству между культурами, – подчеркнул Оттоне Рамирез.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова отметила значение выставки и творческого наследия Нургисы Тлендиева для всего тюркского мира.

На церемонии открытия выс­тавки также выступила дочь композитора Динара Тлендиева. Она отметила, что музыка ее отца – это живая летопись казахского народа.

– Эта музыка объединяет поколения, хранит традиции и пробуждает глубокие чувства. В ней звучит душа степи, история и гордость нашего народа. Благодарю ЮНЕСКО за то, что помогаете хранить нашу общую память, поддерживаете культурные связи, – сказала она.

Основу выставки составили около 70 ценных экспонатов из коллекций Музея казахских народных музыкальных инструментов им. Ыхласа и Мемориального музея Нургисы Тлендиева. Экспозиция, разделенная на пять тематических разделов, помогает проследить жизненный путь композитора, отражая его становление как артиста и эволюцию казахской музыки в рамках фольклорных и академических традиций.

Отдельным блоком представлены музыкальные инструменты тюркских народов, которые помогают раскрыть общие корни и многообразие культурных традиций тюркского мира.