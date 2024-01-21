Итальянцы намерены выпускать макароны в Акмолинской области

Сельское хозяйство
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Казахстан укрепляет партнерство с ведущим итальянским агрохолдингом «Bonifiche Ferraresi», передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Итальянский агрохолдинг «Bonifiche Ferraresi» утвердил стратегию расширения и развития деятельности на международных территориях, результатом которой стало подписание меморандума с казахстанской компанией «Агрофирма TNK».

Казахстанская компания производит сельскохозпродукцию на 400 тыс. га в Акмолинской области и известна по торговой марке «Жақсы», под которой выпускается мука, крупы, кисломолочные и другие продукты.

«На первом этапе партнерства компании намерены обмениваться опытом в сфере технологий, семян, обучения сотрудников, а на последующем этапе рассматривается развитие переработки, в том числе производство макарон», - сообщает Минсельхоз Казахстана.

В настоящее время производство макаронных изделий в Казахстане представлено 40 предприятиями, наиболее крупные из них в качестве сырья используют муку из пшеницы твердых сортов, которая отличается высоким содержанием белка и железа. Из такой муки делается традиционная итальянская паста.

«У Казахстана есть все возможности для наращивания производства макарон и экспорта, так как есть собственная сырьевая база. В 2022 году в Казахстане произведено 15,6 млн тонн мягкой пшеницы и 833 тыс. тонн твердой пшеницы, из них порядка 400 тыс. тонн экспортируется только в Италию, что достаточно для наращивания объема производства макарон, в том числе с целью расширения экспорта», - пояснил Айдарбек Сапаров.

В ходе переговоров министр сельского хозяйства РК отметил для итальянских партнеров благоприятный инвестиционный климат Казахстана. В частности то, что инвесторы могут напрямую заключать соглашение об инвестициях с правительством РК для реализации крупных инвестиционных проектов. Для реализации таких проектов предусмотрены отраслевые льготы и преференции.

#сельское хозяйство #Италия #макароны

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