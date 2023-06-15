Из новичков – в лидеры Статьи 15 июня 2023 г. 4:30 1 Дина Боранбаева В приоритетах области Жетысу – привлечение инвестиций, жилищное строительство и сельское хозяйство. фото пресс-службы акима области Жетысу Область Жетысу продолжила серию выездных пресс-конференций Центральной службы коммуникаций, посвященных первой годовщине создания четырех новых регионов. Глава Жетысу Бейбит Исабаев в течение двух с половиной часов рассказывал об итогах социально-экономического развития молодого края и отвечал на многочисленные вопросы журналистов. Встречу аким области начал с выражения соболезнования близким погибших и пострадавшим в пожаре жителям области Абай. Оперативная группа ДЧС Жетысу в числе первых отправилась на подмогу, рассказал Бейбит Исабаев. Также он добавил, что в текущем году на строительство трех новых пожарных депо, приобретение четырех единиц спецтранспорта и амуниции было выделено 2,5 млрд тенге. Однако, как показали последние события, этих мер недостаточно, подчеркнул глава области. В целом по итогам 2022 года область достигла четвертого места в рейтинге социально-экономического развития регионов. В текущем году темп не снижается: на треть возросли показатели строительства, объем сельскохозяйственного производства увеличился почти на три процента и достиг 544 млрд тенге. Вдвое выросла площадь посевов сахарной свеклы: регион планирует получить 47 тыс. тонн сахарного песка, закрыть свою потребность и наладить экспорт продукта по республике. В сфере АПК, рассказал глава края, на ближайшие пять лет запланирована реализация 53 инвестпроектов с созданием 1 200 рабочих мест. Привлечение инвестиций остается одним из приоритетов Жетысу: с момента отделения региона уже реализовано 47 проектов общей стоимостью 38 млрд тенге. В их числе уникальные в масштабах страны заводы по производству высокомарочного кремния, а также по прямому восстановлению железа. Ставку регион делает и на приграничное сотрудничество: в текущем году стартует строительство казахстанско-китайского международного индустриального технопарка. Для развития туристического потенциала Семиречья, рассказал аким области, в первую очередь решаются вопросы инфраструктуры. Нынче завершается строительство автодороги Талдыкорган – Ушарал, ведущей к озеру Алаколь, а путь до озера Балхаш уже готов на 70%. Для развития горного туризма близ города Текели, где, кстати, в живописной местности и проходила выездная пресс-конференция, будет построен лыжно-биатлонный комплекс. Не останутся без внимания и другие туробъекты. Не снижаются темпы жилищного строительства: до конца года планируют сдать рекордное количество заветных квадратов, обеспечив квартирами почти 3 тыс. очередников. В течение двух лет будет полностью решен вопрос аварийного жилья, заверил Бейбит Исабаев. На пресс-конференции прозвучало более пятидесяти вопросов. Особо интересовали представителей СМИ развитие инфраструктуры, в том числе туристической, вопросы строительства и распределения жилья, а также коррупционные нарушения, выявленные в сфере образования Талдыкоргана. В деле по хищениям, отметил глава области, помимо руководителя и бухгалтера городского отдела образования проходят еще шесть бухгалтеров общеобразовательных школ, расследование продолжается. В процессе и дело о незаконном распределении более тысячи квартир из госфонда. Все виновные будут наказаны, отметил Бейбит Исабаев. Не обошлось без каверзных вопросов. Отвечая на них, аким рассказал, что родственников и «своих людей» в подчинении не имеет, спит по 4–5 часов в сутки, и вновь подчеркнул, что талдыкорганская резиденция ему не принадлежит. Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что планомерная работа ведется по всем направлениям, однако во многих сферах проблемы копились годами, а потому для их полного разрешения необходимо время. #Жетысу #инвестиции #строительство #сельское хозяйство