Из-за бюрократии Казахстан теряет специалистов и инвестиции – сенатор Орынбасаров

Как он отметил, с момента объявления инициативы Президента около 150 этнических казахов из разных стран выразили желание воспользоваться картой «Ата жолы», но ни один из них не смог реализовать свои намерения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из-за бюрократических барьеров Казахстан теряет квалифицированных специалистов, инвестиции и передовой опыт. На трудности переселения на историческую родину в рамках реализации карты «Ата жолы» в своём депутатском запросе указал сенатор Бекбол Орынбасаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Так, карта «Ата жолы» задумывалась как инструмент поддержки этнических казахов за рубежом, предоставляющий им возможность долгосрочного пребывания в Казахстане, официального трудоустройства, ведения бизнеса, а также доступа к социальной, медицинской и образовательной системе. На практике соотечественники вынуждены проходить чрезмерные процедуры подтверждения национальной принадлежности, предоставлять многочисленные переводы документов, а в регионах сотрудники уполномоченных органов зачастую вовсе не осведомлены о правилах предоставления такой карты.

В качестве примера сенатор привел историю Серика Турсына - этнического казаха, врача-преподавателя, работающего в Швейцарии. Несмотря на высокий профессиональный уровень и готовность внести вклад в развитие отечественной медицины, он столкнулся с бюрократическими барьерами и формальным отношением ведомств. Более того, он был готов инвестировать собственные средства и привезти современное оборудование.

«Сегодня при получении разрешения на постоянное проживание люди часто сталкиваются с излишними бюрократическими барьерами. Подобные системные трудности не только снижают стремление соотечественников возвращаться на родину, но и ослабляют доверие к государственной политике по их поддержке и эффективному использованию их потенциала. С момента объявления инициативы Президента около 150 этнических казахов из разных стран выразили желание воспользоваться картой «Ата жолы». Однако до настоящего времени никто из них не смог реализовать свои намерения. Это свидетельствует о том, что данный инструмент в нынешнем виде не выполняет возложенные на него задачи, а потенциал соотечественников остается не реализованным», - высказался Бекбол Орынбасаров.

Сенатор отметил, что для полноценного функционирования карты «Ата жолы» необходимо устранить пробелы в законодательстве. Несмотря на закрепление ее статуса, требуется детализация процедур и гарантий для обладателей, а также согласование с другими нормативными актами.

Он предложил создать межведомственную комиссию с участием госорганов, депутатов и экспертов, а также закрепить механизм прямого признания зарубежных дипломов и сертификатов, что позволит ускорить интеграцию квалифицированных специалистов в экономику и здравоохранение страны.

 

