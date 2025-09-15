В отношении законных представителей проводится проверка по факту проноса детьми запрещенных предметов в школу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция проводит расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, семеро шестиклассников школы №37 пострадали из-за игры с самодельной химической смесью. Как выяснилось, во время урока физкультуры дети решили заменить футбольный мяч на пластиковую бутылку с газированным напитком, куда также добавили щелочное средство для прочистки труб «Крот». В результате реакции вещество попало на школьников.

В детской областной больнице, куда пострадавших доставила «скорая помощь», сообщили, что школьники поступили с ожогами глаз легкой степени, подбородка, кистей и предплечий I–II степени. Все осмотрены дежурными травматологами, получили помощь и были направлены на амбулаторное лечение под наблюдение по месту жительства.

По данным управления образования Павлодарской области, обстоятельства происшествия еще выясняются, но в ведомстве добавили, что в отношении законных представителей проводится проверка по факту проноса детьми запрещенных предметов в школу, а в отношении педагога и администрации школы решение будет принято по окончании следственных действий.

Вскоре поведение несовершеннолетних и их родителей будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.