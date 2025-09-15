Из-за ЧП на школьном стадионе в Павлодаре возбуждено уголовное дело

Происшествия
46
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В отношении законных представителей проводится проверка по факту проноса детьми запрещенных предметов в школу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция проводит расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, семеро шестиклассников школы №37 пострадали из-за игры с самодельной химической смесью. Как выяснилось, во время урока физкультуры дети решили заменить футбольный мяч на пластиковую бутылку с газированным напитком, куда также добавили щелочное средство для прочистки труб «Крот». В результате реакции вещество попало на школьников.

В детской областной больнице, куда пострадавших доставила «скорая помощь», сообщили, что школьники поступили с ожогами глаз легкой степени, подбородка, кистей и предплечий I–II степени. Все осмотрены дежурными травматологами, получили помощь и были направлены на амбулаторное лечение под наблюдение по месту жительства.

По данным управления образования Павлодарской области, обстоятельства происшествия еще выясняются, но в ведомстве добавили, что в отношении законных представителей проводится проверка по факту проноса детьми запрещенных предметов в школу, а в отношении педагога и администрации школы решение будет принято по окончании следственных действий.

Вскоре поведение несовершеннолетних и их родителей будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

#дети #школа #уголовное дело

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Гимнаст Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка вызова
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
Кроуфорд победил «Канело» в бою за «абсолют»
Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
В центре Семея грузовик провалился в яму
Наталья Богданова вписала своё имя в мировую историю бокса
Вратарь футбольного клуба «Кайрат» получил травму в матче против «Актобе»
Глава Сената встретился с Генеральным секретарём Всемирной исламской лиги
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Бывшего силовика экстрадировали из Турции за крышевание игорного бизнеса
Команда Team Falcons выиграла турнир по Dota 2
Проект Tugan Qala - искренняя любовь к городу
День танкиста отмечают в Казахстане
Масштабную схему хищения дизтоплива раскрыли в Карагандинской области
Делегация Нацгвардии МВД Казахстана посетила Азербайджан
Роналду вручили «Золотую бутсу» от Саудовской Аравии
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по уголовным делам
Послание Президента: политолог о цифровой трансформации, инвестициях и парламентской реформе
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Apple презентовала iPhone 17
Город Алатау получит особый статус
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Семеро детей получили ожоги на школьном стадионе в Павлодаре
Жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
В центре Семея грузовик провалился в яму
Мальчик верхом на лошади упал в пятиметровую яму в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]