Политика , Кадровые назначения
Избран новый секретарь Центризбиркома Казахстана
Новым секретарем Центральной избирательной комиссии избран Ерман Мұхтар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.
30 марта 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» секретарем Центризбиркома избран Ерман Мұхтар Тілдәбекұлы.
Мұхтар Ерман назначен членом Центризбиркома 30 марта текущего года Мажилисом Парламента Республики Казахстан.
Ранее занимавшая должность секретаря Центризбиркома Анастасия Щегорцова продолжит работу в качестве члена ЦИК РК.