Взлеты и падения

Город Аркалык, считающийся самым отдаленным от областного центра населенным пунктом городского типа, поскольку находится на расстоянии в 500 км, неоднократно, словно птица Феникс, возрождался из административно-хозяйственного небытия.

Достаточно сказать, город триж­ды «кочевал» из одного региона в другой, дважды пережил упадок и катастрофический отток населения, а официально был даже отнесен к одному из депрессивных городов Казахстана. И вот нынче открывается новая страница в его летописи, позволяющая стать точкой роста Костанайской области, но об этом чуть позже.

Вообще же, изначально Аркалык возник среди торгайских степей в далеком 1956 году как поселок строителей и геологов неподалеку от бокситовых рудников и стал интенсивно развиваться. Вокруг него ударными темпами началось строительство заводов и фабрик, сюда съезжалась молодежь со всего Советского Союза, здесь кипела жизнь Всесоюзной комсомольской стройки. Совсем скоро Аркалыку был присвоен статус города, и он стал сердцем Тургайской области.

Пик его расцвета пришелся на 80-е годы прошлого столетия. Тогда здесь действовали уникальные для Казахстана производства, такие как фабрика керамических изделий, авиамоторный завод и завод по выпуску радиодеталей.

Впрочем, несмотря на столь интенсивное развитие, бюджет Тургайского региона испытывал финансовые трудности и нуждался в постоянных дотационных вливаниях из госбюджета. Так что уже в конце 80-х область упразднили, а территорию поделили между Костанайской и тогдашней Целиноградской (ныне – Акмолинской) областями. Однако спустя пару лет Тургайская область была восстановлена вновь, а Аркалык снова стал ее центром.

Так длилось около семи лет, но 22 апреля 1997 года Указом Президента РК на волне оптимизации территориального управления Тургайская область была ликвидирована окончательно, а Аркалык и пять районов вернулись в состав Костанайской области.

Наступили непростые времена: из-за своей малой рентабельности и отсутствия на тот момент государственной поддержки стали закрываться предприятия, начался отток населения. Уезжали целыми микрорайонами, инженерная и коммунальная инфраструктура быстро пришли в упадок, а обезлюдевший Аркалык стал похож на город-призрак. Однако черная полоса в жизни города, похоже, заканчивается. В ближайшей перс­пективе Аркалык вновь расцветет.

Транспортный узел

В первую очередь Аркалыку прочат роль крупного транспорт­ного узла, который свяжет юг с севером, а также центр с западом страны, чему поспособствуют два крупных проекта строительства республиканских трасс.

Автомагистраль Жезказган – Петропавловск послужит прямым выходом из Кызылорды, Шымкента, Кыргызстана и Узбекистана на Аркалык, Торгайский регион и Костанай, а также проложит короткий путь к российским городам-миллионникам – Челябинску, Екатеринбургу и Омску. Таким образом, маршрут до них сократится на 400 км, а если следовать из Шымкента, Кыргызстана или Узбекистана в Астану – на 600 км.

– То есть мы будем работать как транзитный коридор с юга на север. Что это нам даст? Во-первых, развитие местного придорожного бизнеса. Уже сегодня, не успели мы начать строить дорогу, ко мне уже подошли двое потенциальных поставщиков. Один из них приступил к строительству возле Аркалыка гостиницы, а также придорожного кафе и других сервисных объектов для транзитного автотранспорта. Другой рассчитывает развивать сеть автозаправочных станций, переговоры об этом сейчас ведутся, – рассказал руководитель КОФ НК «Каз­АвтоЖол» Андрей Горват. – И это радует, поскольку сейчас перекусить автоперевозчикам можно в Жезказгане, а затем только у Есильского кольца, потому что в сам Аркалык те, кто едут транзитом, не заезжают.

Так что сегодня со строительством автострады почти синхронно начинает развиваться и придорожный сервис. Это то, о чем говорил Президент Касым-Жомарт Токаев, имея в виду полноценное использование республикой своего транзитного потенциала.

Первые результаты получены уже после строительства мостового перехода возле поселка Жалгызтал через реку Бала-Терисаккан. Этот мост дважды планировали возвести еще в советскую бытность, да так и не построили. Теперь можно беспрепятственно переезжать через реку по мосту не только летом и зимой, но и в любое время года. Все это обернулось увеличением интенсивности движения с двух-трех машин в сутки до ста. А уже в следующем году, когда Акмолинская, Кызыл­ординская, Костанайская области и область Улытау завершат ремонт своих участков на этой трассе, транспортный поток достигнет более 2 000 автомобилей в сутки.

Второй проект предусматривает строительство автодороги Центр – Запад, которая через Аркалык, Тургай и Иргиз соединит столицу Казахстана с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ).

К осуществлению этого проекта в Костанайской области приступили в середине июня. Сейчас здесь работают две бригады – в Торгае и Аркалыке: разбивают грунтовые карьеры, производят трассировку. По территории Костанайской области проходит 401 км автострады. Полностью завершить это строительство планируют в 2028–2029 годах.

– Дорога также позволит сократить путь к западным регионам на 600 километров. Кроме того, это новый импульс для развития придорожного сервиса, а значит, новые рабочие места, – напомнил Андрей Горват. – Вот у нас получаются две перпендикулярные дороги, которые и образуют транспортный узел: одна идет с севера на юг, другая – из центра на запад республики.

Впрочем, модернизация транспортной инфраструктуры Торгайского региона не ограничивается лишь строительством и ремонтом автотрасс. В этом году в Аркалыке приступили к программе по восстановлению аэропорта: запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 тыс. метров, рулежной дорожки, перрона, а также возведение нового аэровокзального комплекса площадью более трех тысяч квадратных метров, который ежечасно сможет принимать до 70 пассажиров.

Ожидается, что все эти инициа­тивы поспособствуют развитию не только бизнеса, но и туризма.

Жизнь после бокситов

Изначально вся экономика Аркалыка была завязана в основном на бокситовом руднике. Но в 2021-м ТБРУ объявило о своем закрытии в связи с тем, что запасы местного месторождения полностью исчерпаны. Тогда заговорили о новой волне депрессии в Аркалыке. Однако вскоре оказалось, что жизнь возможна и после бокситов.

Сегодня в Аркалыке стремительными темпами развивается производство. Способствовала этому в том числе и модернизация транспортной инфраструктуры. Так, ТОО «Arqalyqremservic» осуществило сразу два инвестиционных проекта общей стоимостью в 380 млн тенге. В мае нынешнего года в Аркалыке запущен асфальтобетонный завод мощностью 105 тонн в час, и в этом же месяце начато проектирование щебеночного карьера, который ежечасно способен выдавать по 200 тонн щебня. Линия по дроб­лению камня предназначена для получения любой фракции гранитного и гравийного щебня марки М800, М1200, а также для производства асфальтобетона. Все оборудование турецких брендов будет доставлено в Аркалык в декабре текущего года.

Еще один карьер по добыче магматических пород запущен в Аркалыке весной этого года благодаря финансовым вливаниям карагандинского инвестора, который вложил в проект 550 млн тенге. Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. кубометров в год. Магматические породы будут использоваться для получения фракционного щебня.

Новую жизнь обрел и местный кожевенный завод. Возрождением производства на нем занялась китайская компания, получившая предприятие в доверительное управление.

– Проект планируется реализовать в 2025–2026 годах в три этапа. Первый – восстановление и реконструкция существующих мощностей. Производство кожевенных полуфабрикатов на этой стадии будет осуществляться в объеме 12 тысяч штук в год. Второй этап предусматривает подготовку второго цеха к монтажу нового оборудования, что увеличит его производственные мощности до 32 тысяч единиц кожевенной продукции в год. Третий – строительство нового цеха для увеличения производственных мощностей до 65 тысяч штук готовой продукции. Общий объем инвестиций в проект составляет около шести миллиардов тенге. При высоком уровне качества и объема производства предусматривается возможность запуска второй линии по выпуску готовой продукции – окрашенной кожи, – сообщил аким Аркалыка Амирхан Асанов.

В целом в ближайшие два года в развитие промышленного сектора городской экономики будет вложено 37 млрд тенге. И повышение экономической активности, улучшение социального обеспечения местных жителей выведут Аркалык, некогда именуемый городом-призраком, на принципиально новый уровень развития.