Мужчина вербовал свою знакомую присоединиться к террористическим группировкам в Сирии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре 2024 года в городе Шымкент гражданин «С» через WhatsApp своей знакомой отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации «Мусульманские братья», пропагандирующие идею «вооруженного джихада».

Приговором суда он осужден к 8 годам лишения свободы. В прошлом году за аналогичные преступления были осуждены 10 граждан.

Прокуратура города предупреждает, что за данные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.