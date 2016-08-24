Статьи К миру без ядерного оружия Владимир ОСИПОВ

Генсек ООН напоминает, что 29 августа 2016 года по всему миру будет отмечаться Международный день действий против ядерных испытаний, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году по инициативе Казахстана. Этот день призван активизировать действия Организации Объединенных Наций, государств-членов, межправительственных и неправительственных организаций, академических учреждений, молодежных сетей и средств массовой информации по информированию, просвещению и подчеркиванию необходимости запрещения ядерных испытаний как ценного шага в построении более безопасного мира.



В своем послании Генеральный секретарь ООН подчеркивает, что в этот день весь мир отмечает четверть века с момента закрытия Семипалатинского полигона в Казахстане – места проведения более 450 ядерных испытаний.



– Когда я посетил Семипалатинск в 2010 году, я увидел следы токсического поражения, но также решимость жертв и выживших людей. Я разделяю их стремление к миру, свободному от ядерного оружия… Запрещение всех ядерных испытаний положит конец этому отвратительному наследию, – заявил Пан Ги Мун.



– Оно позволит придать большую динамику другим мерам в области разоружения, демонстрируя, что многостороннее сотрудничество возможно, и укрепить доверие в отношении других принимаемых на региональном уровне мер в области безопасности, включая создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения, – добавил он.

Генеральный секретарь ООН в очередной раз выступил с призывом ко всем странам и народам добиваться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятого Генеральной Ассамблеей 20 лет назад и все еще не вступившего в силу, с тем, чтобы «мы смогли продвинуться к миру, свободному от ядерного оружия».

