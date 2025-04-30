Ассамблея народа Казахстана продолжает планомерную работу, направленную на сплочение всех этносов вокруг общих казахстанских ценностей. Одной из тех, кто реализует социально значимые проекты, стала руководитель столичного корпункта татарского телеканала «ТНВ» Аделия Тухбатова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из личного архива Аделии Тухбатовой

Наша собеседница родилась и выросла в маленьком городе Сатка Челябинской области, ее родители родом из Башкирии. Девушка обучалась в Уфе в Башкирском государственном университете, где и познакомилась с будущим супругом. В августе 2014-ого благодаря мужу она познакомилась с Казахстаном. После свадьбы молодожены переехали на родину главы семьи в Астану.

«Моя деятельность в столичном филиале АНК началась еще в 2010-ом году, когда я впервые приехала на летние студенческие каникулы в Казахстан. И мне предложили в течение нескольких лет быть ведущей на праздновании Сабантуя. Так началась моя общественная деятельность при татаро-башкирском культурном центре «Таң» города Астаны. В феврале 2015 года устроилась главным специалистом в КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате Астаны. Эта организация только открылась во всех регионах страны и начала собирать команду. Я трудилась в отделе организации общественно-массовых мероприятий, так как имела за плечами большой опыт творческой деятельности и организационной работы», – вспоминает она.

Также Аделия отвечала за информационное сопровождение: писала статьи для газет и готовила материалы для сайта АНК. А дальше были ежедневные мероприятия, знакомства с представителями этнокультурных объединений не только Астаны, но и всего Казахстана. Так у нее появилась возможность ездить в регионы на различные обучающие семинары.

Меньше чем за полгода работы, активистку повысили до руководителя отдела организации общественно-массовых мероприятий. В 2016 году ей предложили взять руководство и преподавать в татаро-башкирской школе города Астаны. Вскоре Аделии выпал счастливый случай.

«В ноябре 2017-го года увидела в соцсетях у знакомого объявление о том, что ищут журналиста со знанием татарского языка и опытом управленческой деятельности, так как планируется открытие корреспондентского пункта телеканала «ТНВ» в Казахстане. Это была давняя инициатива Казахстанского конгресса татар и башкир. Так как количество татар в Казахстане по численности среди зарубежных стран занимает второе место после Узбекистана, открытие телеканала позволило бы укрепить культурные связи между двумя братскими народами, а также обеспечить более широкое освещение жизни татарского этноса в Казахстане», – пояснила она.

Кроме того, высокую популярность телеканала у казахстанской зрительской аудитории подтверждали официальные рейтинги. Согласно официальной статистике, в Казахстане проживает порядка 200 тысяч татар. Они представлены во всех областях республики и занимают седьмое место по численности. Телеканал «ТНВ-Планета» у местных — на особом счету. Из-за схожести языков казахстанцам не требуется переводчик для просмотра татарских программ.

Впрочем, сначала Аделии предстояло пройти собеседование с председателем Казахстанского конгресса татар и башкир, затем в полномочном представительстве Татарстана в Казахстане. И в 2018 году она полетела в Казань на встречу с генеральным директором телеканала.

Также она добавила, что до этого никогда не работала на телевидении, но отсутствие опыта не помешало ей добиться поставленных целей.

«Со школьной скамьи писала различные материалы для СМИ, работала в студенческой газете, прошла через деятельность пресс-службы в госорганизации. Но ведь телевидение - это совсем иная сфера журналистики. Здесь еще нужно уметь правильно держать себя в кадре и умело управлять микрофоном, играют роль свет, звук, разноплановость кадров и прочее. Да, было очень страшно, но при этом, очень интересно. А смогу ли я? Попробовала – получилось», – рассказывает собеседница.

В июле 2018 года в здании «Казмедиа» в Астане был открыт первый международный корпункт «ТНВ». На открытии корреспондентского пункта присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Таким образом, инициатива председателя Казахстанского конгресса татар и башкир Тауфика Каримова стала важным шагом в развитии культурного и информационного обмена со старейшим российским регионом. Это был первый зарубежный корпункт телеканала ТНВ.

«На сегодня мы не только освещаем жизнь татарского народа в столице и регионах страны, деятельность татарских общественных объединений, ведущих свою работу в регионах в направлении возрождения и сохранения родного языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа, а также их взаимодействия с представителями других этносов. Особое внимание, конечно, уделяем сотрудничеству Татарстана и Казахстана, а также важнейшим событиям, происходящим в столице Казахстана и его регионах. Этим стараемся делиться с нашей многочисленной зрительской аудиторией по всему миру. Мы показываем жизнь каждого казахстанца такой, какая она есть на самом деле», – говорит она.

При этом, большой объем сюжетов посвящен освещению деятельности АНК, реализации государственной национальной политики в сфере межэтнических отношений, а также популяризации государственного языка и языка этносов, проживающих в Казахстане. Работа на телеканале предоставила Аделии возможность познакомиться с огромным количеством интересных людей, проживающих в Казахстане, и глубже окунуться в национальную культуру, народные традиции и обычаи всех этносов, проживающих в Казахстане, а также узнать много различных исторических фактов.

По мнению собеседницы, богатство татарской культуры, проявляется в её многослойности, устойчивости и способности к синтезу различных традиций. Она вобрала в себя элементы тюркского кочевого наследия, мусульманской духовности, влияния Византии, Ирана, Золотой Орды, а также русского и европейского культурного мира.

Кроме того, широко известны религиозные праздники, такие как Ураза байрам и Курбан байрам. На особом счету у татар проведение семейных торжеств и обрядов, связанных с рождением новой семьи и детей, таких как Никах туе, имянаречение. Отрадно, что современная молодежь старается сохранить традиции, проводит такие обряды, как «Килен төшерү»(встреча невесты в доме жениха), «Су юлын күрсәтү» (показ дороги к роднику), «Исем кушу» (имянаречение) и другие. Ежегодно традиционно отмечается известный всем праздник Сабантуй.

Если говорить о деятельности татаро-башкирский культурных центров в Астане и регионах республики, то это, в-первую очередь - проекты по сохранению родного языка, истории, литературы, культуры, традиций и обычаев татарского народа.

Почти во всех регионах страны функционируют этнолингвистические объединения, где дети и взрослые изучают родной язык. В частности, в Астане его преподают через призму государственного языка. Учитывая, что казахский и татарский языки относятся к одной тюркской языковой семье и очень схожи, детям проще изучать татарский через государственный язык, так как они его еще изучают в общеобразовательных школах. Тем самым, занятия в татаро-башкирской школе помогают подтянуть знания.

Вместе с тем, большое внимание уделяется возрождению и сохранению традиционных обрядов и праздников татар и башкир.

«Будет очень печально, если через 20-30 лет наши дети будут рассказывать своим детям, как проводить гендер-пати, а не основы проведения обряда «Исем кушу». Помимо традиционного и всем известного весенне-летнего праздника Сабантуй, мы стараемся на постоянной основе проводить праздник встречи весны «Карга боткасы», осенний праздник сбора урожая «Сөмбелә», а также поздний осенний обычай «Каз өмәсе». Татары в деревнях и по сей день держат большое подворье гусей и поздней осенью собираются целыми улицами, чтобы помочь их ощипать. Отсюда и название обычая «Гусиная помощь», – поделилась журналист.

Кроме того, общественники стараются сохранить память о выдающихся сынах татарского и казахского народов, проводят творческие мероприятия, музыкально-литературные вечера, посвященные Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Назибу Жиганову и другим. Много выдающихся поэтов, писателей, композиторов, историков, педагогов и представителей других профессий родились и стали известными в Казахстане, либо их жизнь и деятельность была связана с нашей страной.

С 2022-ого года Аделия Тухбатова также является руководителем научно-образовательного центра «Институт Каюма Насыри» в городе Астана, он работает на базе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Там помимо бесплатных курсов татарского языка для детей и взрослых, проводятся различные мероприятия, посвященные поддержке и популяризации татарского языка и культуры в Казахстане.

Собеседница считает, что основным достижением АНК является сохранение мира и согласия среди этносов, проживающих в Казахстане. Здесь каждый гражданин чувствует себя важной частицей общества. За 30 лет своего существования, организация из консультативно-совещательного органа сформировалась в конституционный институт, с правом парламентского представительства, а также является центром благотворительной деятельности.

«Сегодня Казахстан – страна, где в мире и согласии проживают представители более 100 этносов, вносящие значительный вклад в развитие государства. В связи с чем, укрепление национального единства, профилактика межэтнической напряженности и предотвращение конфликтов остаются ключевыми приоритетами государственной политики. АНК является настоящим идеологическим флагманом для укрепления национального самосознания и национального духа всех казахстанцев, что способствует обогащению и культурной интеграции всего общества», – говорит она.

Традиционно в честь Дня единства народа Казахстана будут проводится различные мероприятия, где активисты центра и творческие коллективы порадуют своим творчеством жителей и гостей столицы.

Кроме того, общественники стараются уделить внимание представителям старшего поколения, а представители этнолингвистических школ будут выступать во Дворце «Жастар».

«1 мая — не просто государственный праздник, это глубокий символ мира, согласия и уважения между представителями разных этносов, живущих в Казахстане. Общество вспоминает, что все мы — соседи, друзья, соотечественники, независимо от языка, веры и традиций. Это шанс задуматься: что я могу сделать, чтобы мой район, город, страна были дружнее и сплочённее? Именно в таком многообразии вижу силу и красоту казахстанцев. Мы разные — и в этом наше богатство, нельзя забывать о своих корнях, стоит уважительно отнестись к культуре других народов. Это возможность почувствовать себя частью большого, сплочённого государства. Верю, что только в единстве и взаимоуважении мы сможем построить сильное, справедливое и светлое будущее для наших детей», – говорит Аделия Тухбатова.

В завершение собеседница сказала, что благодарна за то, что именно здесь в полной мере смогла реализовать свой творческий потенциал как журналист, педагог и организатор. За особые заслуги недавно она была удостоена юбилейной медали 30-летия Ассамблеи народа Казахстана от главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Все это стало возможным, поскольку для представителей других этносов в нашей стране создаются все условия, чтобы говорить на родном языке.