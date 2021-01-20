К жизни без локдаунов

ИММУНИЗАЦИЯ БУДЕТ ПОЭТАПНОЙ

Открывая заседание, Аскар Мамин сообщил о произошедших в Правительстве изменениях. Мухтар Тлеуберды назначен заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел. Два ведомства возглавили новые руководители. Министром на­циональной экономики стал Асет Иргалиев, а министром труда и социальной защиты населения – Серик Шапкенов. Оба они в этот день принесли присягу госслужащего.

Главный вопрос, рассмотренный на заседании, касался санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. На сегодня в «красной» зоне по темпам распространения COVID-19 находятся 6 регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. В «желтой» зоне – Западно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская области. Показатель репродуктивности вируса по рес­публике составляет 1,1. Загруженность инфекционных коек – 32%, реа­нимационных – 23%.

Как доложил министр здравоохранения Алексей Цой, в 220 странах мира зарегистрировано более 95 млн случаев КВИ. Умерли свыше 2 млн человек, глобальный показатель летальности составляет 2,1%. В трех из шести регионов (Америка, западная часть Тихого океана и Африка) продолжается неук­лонный рост заболеваемости населения вирусом COVID-19. В европейском и восточно-средиземноморском регионах отмечается устойчиво высокий уровень заболеваемости без признаков снижения. Тенденция к уменьшению наблюдается лишь в странах Юго-Восточной Азии.

– По показателю и уровню распространения заболеваемости Казахстан находится в зоне умеренного риска, или в «желтой» зоне, как Турция. В зоне высокого риска сейчас располагаются такие страны, как Украина, Россия, Беларусь, Германия, Италия, Франция, ОАЭ. В «зеленой» зоне находятся Южная Корея и Сингапур, – проинформировал министр.

По словам Алексея Цоя, тенденция к умеренному росту заболеваемости в Казахстане сох­раняется, за 19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев КВИ. Рост отмечается во всех регионах, кроме Восточно-Казах­станской области.

В ряде областей приняты меры по уменьшению контактов населения в местах массового скопления, в том числе в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской областях и в Нур-Султане. С учетом склонности вируса к мутации Минздрав постоянно проводит молекулярно-генетическое исследование штаммов, выделенных в РК.

Как показал анализ, пробы генетически близки со штаммами, выявленными в Германии, Испании, Украине, России, США и Китае. «Британский» штамм коронавируса в изученных ­пробах не выявлен.

Как прозвучало в докладе министра, 19 января планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку 20 тыс. доз вакцины «Спутник V». С 1 февраля намечено начать вакцинацию против КВИ подлежащих групп населения.

По словам министра, вакцинация будет поэтапной с учетом поступления препарата. На I этапе намечено вакцинировать медицинских работников инфекционных больниц, скорой помощи, ОРИТ, ПМСП, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужбы – это порядка 100 тыс. человек.

На II этапе (с марта) – педагогов общеобразовательных школ, ссузов, вузов, медработников ведомственных медицинских служб – это еще 150 тыс. человек.

На III этапе (с апреля) вакцинации подлежат педагоги школ-интернатов, ДДУ, студенты, лица с хроническими заболеваниями (600 тыс. человек).

На IV – сотрудники службы МВД, МЧС, МО, КНБ, медицинские работники других стационаров, персонал ДДУ и лица с хроническими заболеваниями (600 тыс. человек).

На V этапе (с июня) – контингент и персонал медико-социальных учреждений, сотрудники детских закрытых учреждений и люди с хроническими заболеваниями (600 тыс. человек).

В ходе VI этапа (с июля по декабрь) будут вакцинированы еще 600 тыс. человек из группы риска. Таким образом, до конца года планируется вакцинировать до 6 млн казахстанцев.

АЛЬТЕРНАТИВА САМОИЗОЛЯЦИИ

– На сегодня разработан проект Регламента хранения и транспортировки вакцин по профилактике COVID для всех участников «холодовой цепи», проведена сверка емкостей хранения на каждом этапе. Регионам и медицинским организациям поручено обеспечить закуп недостающего оборудования, – отметил Алексей Цой.

Он также подчеркнул, что разработан проект постановления Правительства в части включения вакцинации против КВИ в На­циональный календарь прививок, подготовлены методические рекомендации, утвержден соответствующий план, разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о ее проведении будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства.

Между тем, судя по прогнозам Минздрава, вероятный пик регистрации фактов инфицирования возможен уже в конце марта нынешнего года. По оптимистичному сценарию ожидается выявление до 3 тыс. случаев в сутки. При этом максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. Тем не менее введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется.

По мнению министра, вакцинация на первом этапе окажет положительное влияние на развитие эпидемии.

– По нашим расчетам, вакцинация 2 миллионов человек уменьшит количество зарегистрированных случаев на 40 тысяч. Чем больше охват вакцинацией, тем меньше заболеваемость и смерт­ность от КВИ, тем выше вероятность возврата к жизни без ограничительных мер и локдаунов. На этом этапе развития пандемии весь мир осознал, что единственная альтернатива самоизоляции и карантину – это вакцинация, – заключил Алексей Цой.

Между тем подготовительные работы в преддверии вакцинации в Казахстане нужно провести до 1 февраля. Об этом на заседании сообщил заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов. По его словам, показатели по поэтапной вакцинации надо конкретизировать. Акимам, чьи регионы вошли в «красную» зону, необходимо ужесточить меры по нераспространению КВИ.

– Региональные штабы должны усилить работу по сдерживанию распространения коронавирус­ной инфекции. Те регионы, которые находятся в «красной» зоне, должны мониторить ситуацию, – добавил Ералы Тугжанов.

Об обеспечении правопорядка в стране и оказании содействия органам здравоохранения в контроле за соблюдением ограничительных мер доложил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

По его информации, в отдельных регионах на основании решений санврачей выставлены санитарные посты. Выявлено 175 грубых нарушений, из которых 152 приходятся на ночные клубы, торговые центры и рестораны, 23 – на праздничные мероприятия.

Как сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева, в ряде регионов усилена информационно-разъяснительная работа по теме коронавируса. В частности, на прошедшей неделе возросло на 27%, в сравнении с предыдущей, количество информационных материа­лов, размещенных посредством всех инструментов. С начала года выпущено порядка 6 тыс. телесюжетов, единиц печатной продукции, интернет-материалов. Для информирования населения запущен сайт coronavirus2020.kz, который ежедневно посещают более 80 тыс. пользователей.

– Количество вопросов и обращений, поступающих на этот сайт, превысило 41 000. Это говорит о больших возможностях данного интернет-ресурса, а также о наличии ряда проблем в информировании населения. Это связано с замедлением информационной работы в регио­нах, – отметила Аида Балаева.

НАРУШИТЕЛЕЙ – К ОТВЕТУ

А как обстоит дело в регионах? В Нур-Султане, который вошел в «красную» зону с 16 января, по словам акима города Алтая Кульгинова, правоохранительными органами продолжается работа по мониторингу соблюдения ограничительных мер. Действуют 9 мобильных групп, усилена работа со злостными нарушителями карантинного режима. К административной ответственности привлечены 1,5 тыс. физических и юридических лиц с суммой наказания в 300 млн тенге.

– С учетом эпидемиологической обстановки в городе приняли ряд дополнительных ограничительных и карантинных мер, – добавил Алтай Кульгинов.

За минувшую неделю в Павлодарской области зарегистрировано 616 случаев КВИ. Прирост заболеваемости составил 5,8%. Об этом на заседании сообщил глава региона Абылкаир Скаков. В области работают 169 мобильных бригад. В сутки проводится до 2 520 ПЦР-исследований. Ситуация контролируемая.

– В связи с вхождением регио­на в «красную» зону усилены ограничительные меры, в выходные дни приостановлена дея­тельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков, ТРЦ, СПА-центров, саун, спортивных объектов, спорт­комплексов, фитнес-центров, движение общественного транспорта. В усиленном режиме работают 176 мониторинговых групп, Все медико-социальные учреждения перешли на режим круглосуточного пребывания персонала с полной изоляцией и исключением всех контактов извне. Работает единый информационно-аналитический центр по ковидной инфекции, – доложил глава Павлодарской области.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев также сообщил о работе по стабилизации эпидемиологической ситуации. Всего за последнюю неделю средний прирост заболеваемости в регио­не составил 0,8%, за последние сутки – 1,2%, или 99 случаев. Получают лечение в стационарах 526 человек, из них в тяжелом состоянии – 41 человек.

– Порядок бесплатного обеспечения лекарствами доведен до населения. На сегодня отгружено 90 наименований медикаментов на 61 миллион тенге, до конца января прибудет груз на оставшиеся 180 миллионов тенге. Для дополнительного закупа востребованных лекарств в стабфонде области предусмотрено 500 миллионов тенге. Эпидемио­логическая ситуация в регионе находится на особом контроле, – сказал Ермек Маржикпаев.

В Костанайской области с 18 января в связи с ростом заболеваемости ужесточены карантинные меры сроком на 2 недели. Аким области Архимед Мухамбетов сообщил о приостановлении деятельности религиозных объектов, ограничении работы по времени объектов общественного питания и ЦОНов.

– С начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 672 случая COVID-19. В настоящее время развернуто 1 096 стационарных коек, загруженность составляет 39,5%. При необходимости количество может быть увеличено до 3 тысяч коек, – сообщил аким.

В целях обеспечения аптек лекарственными препаратами увеличен стабилизационный фонд до 538 млн тенге. В настоящее время идет подготовка к массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Завершаются конкурсные процедуры по закупу 72 единиц морозильных камер медицинского назначения. Поставка первой партии начнется с 10 февраля текущего года. В аптеках и стационарах области имеется неснижаемый двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

110 мобильных групп по конт­ролю за соблюдением карантинных мер работают в Атырау­ской области. По словам акима ­Махамбета Досмухамбетова, по области зарегистрировано 564 случая КВИ, из них 379 случаев, или 67%, выявлено в вахтовых поселках месторождения «Тенгиз». 81% выявленных в области случаев, а также 89% выявленных на тенгизском месторождении являются бессимптомными. В связи с этим на месторождении усилены ограничительные меры и продлен карантин.

Резюмируя сказанное докладчиками, Премьер-министр Аскар Мамин подчеркнул: на сегодня самой важной задачей является организация массовой вакцинации населения. Отечественная вакцина проходит III фазу клинических испытаний. Кроме того, проводится аттестация качества вакцины «Спутник V». Ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP.

Вместе с тем с учетом эпидситуации необходимо принять безотлагательные меры по стабилизации ситуации на местах.

В связи с этим Аскар Мамин дал ряд поручений, в частности, Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить готовность медицинских организаций к началу массовой вакцинации населения с 1 февраля.

– Во всех прививочных пунк­тах должно быть необходимое оборудование для хранения вакцины. Также необходимо провести обу­чение медицинских работников, – отметил глава Правительства.

Акимам регионов поручено принять ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, обеспечить строгое соблюдение населением и субъектами бизнеса установленных санитарных норм. Также в недельный срок необходимо провести ревизию запасов средств индивидуальной защиты и антиковидных лекарств в инфекционных стационарах и организациях первичной медико-санитарной помощи.

МВД поручено совместно с акима­тами усилить работу мониторинговых групп, совместно с МИОР усилить разъяснительную деятельность. Всем обеспечить жесткий контроль и строгое соб­людение санитарно-эпидемических требований на местах.