Кабельные операторы РК примут единые стандарты ведения бизнеса

Кабельные операторы Казахстана договорились о выработке отраслевого стандарта ведения бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на центр деловой информации Kapital.kz.
В ходе прошедшего "круглого стола", где собрались руководители крупных операторов кабельного телевидения, президент ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК" Саят Нурахметов предложил разработать отраслевой стандарт ведения бизнеса в сфере телерадиовещания. Предполагается, этот стандарт будет регламентировать правила ведения кабельного бизнеса, касающиеся степени раскрытия информации, технических регламентов и нормативов, порядка заключения договоров ретрансляции, а также других актуальных вопросов кабельной отрасли.
Документ предлагается рассматривать в качестве саморегулирующего механизма кабельной отрасли и использовать его в пределах ассоциации. Присоединение небольших региональных операторов к отраслевому стандарту давало бы возможность им приобретать контент на единых условиях с крупными кабельными операторами.
"На рынке кабельного телевидения накопилось много нерешенных вопросов, и это положение вещей препятствует развитию отрасли, негативным образом сказывается на качестве услуг, снижает уровень удовлетворенности клиентов. Будучи крупнейшим оператором кабельного телевидения в Казахстане, мы посчитали необходимым инициировать ряд изменений, которые, как мы рассчитываем, сделают рынок кабельного телевидения более цивилизованным, работу операторов более эффективной, что в конечном итоге приведет к улучшению качества сервиса для телезрителей", – прокомментировал итоги совещания генеральный директор "АЛМА-ТВ" Жомарт Ертаев.
Все участники мероприятия сошлись во мнении, что меры регламентации в отрасли будут способствовать укреплению безопасности информационного поля страны и внесут вклад в борьбу с нарушением прав интеллектуальной собственности и противодействия незаконному распространению каналов, включая незаконное спутниковое вещание.
В ходе прошедшего "круглого стола", где собрались руководители крупных операторов кабельного телевидения, президент ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК" Саят Нурахметов предложил разработать отраслевой стандарт ведения бизнеса в сфере телерадиовещания. Предполагается, этот стандарт будет регламентировать правила ведения кабельного бизнеса, касающиеся степени раскрытия информации, технических регламентов и нормативов, порядка заключения договоров ретрансляции, а также других актуальных вопросов кабельной отрасли.
Документ предлагается рассматривать в качестве саморегулирующего механизма кабельной отрасли и использовать его в пределах ассоциации. Присоединение небольших региональных операторов к отраслевому стандарту давало бы возможность им приобретать контент на единых условиях с крупными кабельными операторами.
"На рынке кабельного телевидения накопилось много нерешенных вопросов, и это положение вещей препятствует развитию отрасли, негативным образом сказывается на качестве услуг, снижает уровень удовлетворенности клиентов. Будучи крупнейшим оператором кабельного телевидения в Казахстане, мы посчитали необходимым инициировать ряд изменений, которые, как мы рассчитываем, сделают рынок кабельного телевидения более цивилизованным, работу операторов более эффективной, что в конечном итоге приведет к улучшению качества сервиса для телезрителей", – прокомментировал итоги совещания генеральный директор "АЛМА-ТВ" Жомарт Ертаев.
Все участники мероприятия сошлись во мнении, что меры регламентации в отрасли будут способствовать укреплению безопасности информационного поля страны и внесут вклад в борьбу с нарушением прав интеллектуальной собственности и противодействия незаконному распространению каналов, включая незаконное спутниковое вещание.