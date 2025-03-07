Кабмин утвердил 5-летний план развития Щучинско-Боровской курортной зоны

Правительство,Туризм
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Документ содержит 118 мероприятий на 137,2 млрд тенге и направлен на развитие туристской инфраструктуры, транспортной логистики, цифровых решений, системы безопасности, а также на привлечение инвестиций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025–2029 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Согласно плану, модернизация курорта охватит основные направления, включая создание круглогодичных туристских объектов, развитие экологического и спортивного туризма, строительство новых рекреационных зон. В частности, у озера Катарколь планируется организовать детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы и круглогодичный аквапарк.

В районе озера Жукей появятся кемпинги, глемпинги и новые туристские маршруты, а на Малом Чебачьем – станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура и пляжи.  

Широко планируется развивать зимние виды отдыха, среди которых особым спросом пользуется катание на лыжах. Предполагается организация лыжных баз с прокатом спортивного инвентаря и наличием пункта питания и сувенирными лавками.

Для обеспечения комфортного доступа к курортной зоне будет построена транспортная инфраструктура, в том числе многоуровневые парковки с визит-центрами и пункты питания.

Ожидается, что реализация плана приведет к увеличению числа въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек, росту занятости в сфере туризма с 22 тыс. до 32,5 тыс. человек и привлечению частных инвестиций в размере 22,7 млрд тенге. Доля туризма в экономике региона должна увеличиться с 1,4% до 3,5%.

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