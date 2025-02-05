Качество 9 автодорог необоснованно одобрила лаборатория в Караганде

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023–2024 годах ТОО «Центргеоланалит» необоснованно выдало протоколы испытаний по девяти автодорогам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области

Как выяснилось, предприятие проводило лабораторные испытания и выдавало протоколы соответствия качества асфальтобетонных смесей без наличия необходимого нормативного документа – СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

В 2023–2024 годах предприятие необоснованно выдало протоколы испытаний по девяти автомобильным дорогам. По акту прокуратуры района Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Карагандинской области привлек ТОО «Центргеоланалит» к адмответственности в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 415-1 КоАП.

На предприятие наложен штраф в размере 3 млн 433 тыс тенге, а также приостановлено действие аттестата аккредитации сроком на 6 месяцев. Дополнительно 9 протоколов испытаний, выданных предприятием, признаны недействительными.